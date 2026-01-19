L'Immo-Podcast: Brandschutz mit Ferninspektionsmelder

Ferninspektionsmelder – Innovation und Wirksamkeit
Wo liegen die reellen Risiken im Zusammenhang mit vorbeugendem Brandschutz? Wie lassen sich diese Gefahren minimieren? Wie gestaltet man Schutzmaßnahmen auch wirksam? Und welche innovativen Technologien entlasten die Branche zuverlässig?
Diese und weitere Fragen beantworten am L’Immo-Mikrofon Mareike Kipp, Leiterin der Business Unit Personal Fire Safety bei Hekatron Brandschutz, und Dr. Sebastian Festag, Risikoforscher bei Hekatron und Präsident der Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft.
Hekatron ist ein deutscher Spezialist für anlagentechnischen Brandschutz mit Sitz in Sulzburg. Als Teil der Schweizer Securitas Gruppe, liegt die Kernkompetenz in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lösungen, die Menschen im Brandfall warnen und schützen.
