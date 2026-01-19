L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Ferninspektionsmelder – Innovation und Wirksamkeit

News 19.01.2026 | 10:14 Uhr
L'Immo-Podcast: Brandschutz mit Ferninspektionsmelder
Bild: Haufe Online Redaktion Mareike Kipp, Produktmanagement Rauchwarnmelder bei Hekatron Brandschutz, und Dr. Sebastian Festag, Risikoforscher bei Hekatron

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana unterstreicht auf traurige Art die Wichtigkeit von vorbeugendem Brandschutz und der Einhaltung von Normen. Ein Gespräch über ein Thema, das für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Wo liegen die reellen Risiken im Zusammenhang mit vorbeugendem Brandschutz? Wie lassen sich diese Gefahren minimieren? Wie gestaltet man Schutzmaßnahmen auch wirksam? Und welche innovativen Technologien entlasten die Branche zuverlässig?

Diese und weitere Fragen beantworten am L’Immo-Mikrofon Mareike Kipp, Leiterin der Business Unit Personal Fire Safety bei Hekatron Brandschutz, und Dr. Sebastian Festag, Risikoforscher bei Hekatron und Präsident der Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft.

Hekatron ist ein deutscher Spezialist für anlagentechnischen Brandschutz mit Sitz in Sulzburg. Als Teil der Schweizer Securitas Gruppe, liegt die Kernkompetenz in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Lösungen, die Menschen im Brandfall warnen und schützen.

