Brandenburger Hof Gespräch: Entbürokratisierung im Bausektor
Bild: Haufe Online Redaktion L'Immo-Podcast vom Brandenburger Hof Gespräch in Berlin: Das sagen die Entscheider im ersten Teil

Akuter Wohnungsmangel zählt zu den zentralen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Um schneller dringend benötigten Wohnraum schaffen zu können, pochen Wohnungswirtschaft und Bauindustrie seit langem auf eine Entbürokratisierung des Bausektors. Hören Sie Teil eins vom Brandenburger Hof Gespräch.

Wie können wir Genehmigungsverfahren beschleunigen, Investitionen erleichtern und gleichzeitig Qualität sowie Nachhaltigkeit sicherstellen? Diese Fragen standen im Fokus des 32. Brandenburger Hof Gesprächs in Berlin, das am 4.11.2025 stattfand. Teilgenommen haben sechs Entscheidungsträger aus Wohnungswirtschaft, Wissenschaft, Bauwirtschaft, Bankenwesen und Verwaltung.

Die zentralen Thesen und Impulse aus der Diskussion zeigen: Es braucht nicht nur neue Gesetze, sondern auch einen echten Mentalitätswandel und mutige Entscheidungen. In Teil 1 des Gesprächs nähern sich die Diskutanten diesen Entscheidungen an.

