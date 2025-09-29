Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Verwaltertag – Die Zukunft hat begonnen
Bild: Haufe Online Redaktion Stimmen vom Verwaltertag im neuen L'Immo-Podcast

Fachkräftemangel ist das Problem. Der Leidensdruck wächst für Verwalter. Automatisierung könnte die Lösung sein. Strukturierte Prozesse versprechen Erleichterungen. Was geht schon und was ist Zukunftsmusik? Stimmen aus der Branche im L'Immo-Podcast.

Buchhaltung und E- Rechnungen sind nur das eine. Welche Sorgen haben Verwalter darüber hinaus? Welche Projekte hat der VDIV auf dem Schirm? Wo sind die Grenzen der Nutzung Künstlicher Intelligenz? Wie entwickeln sich IT Systeme weiter? Und wie können Branchenteilnehmer davon profitieren? Eine Erkenntnis lautet: Da, wo die Herausforderungen wachsen, entwickeln sich auch Tools weiter, die Lösungen versprechen.

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

