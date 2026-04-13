Der ehemalige Becken-CEO Jörn Stobbe ist eigentlich Handballer. Und doch Fan des 1. FC Köln geworden. Weil er die Rolle als trauriger Beobachter leid war, wurde er Präsident. Wie das kam und welche Rolle die Immobilienwirtschaft weiter für ihn spielt. Eine L’Immo-Folge mit Dirk Labusch.

Das Thema "Brücken bauen" ist abgenutzt, passt hier aber ausnahmsweise, weil Brücken Immobilien sind. Er will sie jetzt hin zur Gesellschaft errichten, die zu kippen droht. Von der linken Rheinseite aus – da liegen Stadion und Geißbockheim. Und zwar in alle Richtungen. Seine immobilienwirtschaftliche Vergangenheit kommt ihm dabei zugute. Er hat revolutionäre Ideen zum Thema bezahlbares Wohnen. Die könnten sogar einen Berufsstand killen.

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