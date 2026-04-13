Von den RICS zum 1. FC Köln
Das Thema "Brücken bauen" ist abgenutzt, passt hier aber ausnahmsweise, weil Brücken Immobilien sind. Er will sie jetzt hin zur Gesellschaft errichten, die zu kippen droht. Von der linken Rheinseite aus – da liegen Stadion und Geißbockheim. Und zwar in alle Richtungen. Seine immobilienwirtschaftliche Vergangenheit kommt ihm dabei zugute. Er hat revolutionäre Ideen zum Thema bezahlbares Wohnen. Die könnten sogar einen Berufsstand killen.
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