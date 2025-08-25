L'Immo-Podcast: Die neue Lust auf Eigentümerversammlungen

Der digitale Verwalter ist weiterhin Wunschdenken aller Software-Schmieden. Laut EBZ-Umfrage haben gerade mal 40 Prozent der Unternehmen eine Strategie. Woran liegt das? Kann KI diese Entwicklung beschleunigen? Ein Gespräch mit Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende BVI-Mitte.

Vor der WEG-Digital-Veranstaltung des Bundesfachverbands der Immobilienverwalter (BVI) am 28. August in Leipzig schlägt Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende Mitte, Alarm, ohne alarmistisch zu sein. Sie begründet das mit der per Digitalisierung steigenden Attraktivität eines Verwalterunternehmens und nennt einige Felder, die sich mit digitaler Strategie leichter beackern lassen.

Wie hat sie selbst angefangen? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Und tatsächlich: Sie kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eine Eigentümerversammlung auf die klassische Art und Weise abzuhalten. Denn viele zeitfressende Arbeitsschritte lassen sich mit richtiger Organisation vermeiden. Wie ein Unternehmen mit Digitalisierung anfangen kann: Hopf-Lonzen zeigt es.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee