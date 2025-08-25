Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Die neue Lust auf Eigentümerversammlungen
Bild: Haufe Online Redaktion Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende für die Region Mitte beim BVI, zu Gast im L'Immo-Podcast

Der digitale Verwalter ist weiterhin Wunschdenken aller Software-Schmieden. Laut EBZ-Umfrage haben gerade mal 40 Prozent der Unternehmen eine Strategie. Woran liegt das? Kann KI diese Entwicklung beschleunigen? Ein Gespräch mit Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende BVI-Mitte.

Vor der WEG-Digital-Veranstaltung des Bundesfachverbands der Immobilienverwalter (BVI) am 28. August in Leipzig schlägt Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende Mitte, Alarm, ohne alarmistisch zu sein. Sie begründet das mit der per Digitalisierung steigenden Attraktivität eines Verwalterunternehmens und nennt einige Felder, die sich mit digitaler Strategie leichter beackern lassen.

Wie hat sie selbst angefangen? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Und tatsächlich: Sie kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eine Eigentümerversammlung auf die klassische Art und Weise abzuhalten. Denn viele zeitfressende Arbeitsschritte lassen sich mit richtiger Organisation vermeiden. Wie ein Unternehmen mit Digitalisierung anfangen kann: Hopf-Lonzen zeigt es.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast, WEG-Verwalter, Eigentümerversammlung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Verwaltung
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Prozesse im Wohnungseigentum: Gesetzgeber ist oft überfordert
Header L'Immo mit Dirk Lamprecht

Verwalter und Eigentümergemeinschaften kennen das Spiel: Kurz nachdem man über die Möglichkeit informiert wurde, Fördermittel in Anspruch nehmen zu können, sind die schon wieder Geschichte. Das hilft der Energiewende nicht. Ein L'Immo-Podcast mit BVI-Geschäftsführer Dirk Lamprecht. 
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Die verwalterlose Eigentümergemeinschaft
Header L'Immo mit Martin Kaßler, VDIV

Der Verwaltertag des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) steht vor der Tür. Anlass für einen L'Immo-Podcast mit Geschäftsführer Martin Kaßler. Der meint, der Verwalterberuf stehe aus vielerlei Gründen am Scheideweg.
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Kleiner Onboarding-Kurs für Verwalter
Header L'Immo mit Martina Schinke, BVI

Verwalter tun sich oft schwer damit, Personal an Bord zu holen – und schieben das Problem auf den Markt. Dabei liegt es oft auch an schlechten Strukturen. Stichwort: Onboarding. Coach Martina Schinke, Vorsitzende beim BVI-Landesverband West, gibt im neuen L'Immo-Podcast Tipps.
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft: Research, Daten, Software: essentiell für den Immobilienmarkt
L'Immo-Header Andrea Steiner, Wüestpartner

Ist der Bodensatz der Immobilienpreise bald erreicht? Wie ist es um die ESG-Strategien in der Immobilienwirtschaft bestellt? Und was kann Digitalisierung beitragen? Um die brennenden Fragen der Professionals geht es im neuen L'Immo-Podast mit Annika Steiner, Geschäftsführerin bei Wüest Partner Deutschland.
Haufe Shop: Vermieter-Lexikon

Hier finden Sie Antworten auf alle wichtigen Rechtsfragen von A wie Abmahnung bis Z wie Zahlungsverzug. Das Buch hilft, Probleme zu erkennen, zu vermeiden oder zu lösen. Mit über 10.000 aktuellen Gerichtsentscheidungen – von Experten ausführlich erläutert. Jetzt in der 18. Auflage!