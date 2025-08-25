L'Immo-Podcast: Die neue Lust auf Eigentümerversammlungen

Die neue Lust auf Eigentümerversammlungen
Vor der WEG-Digital-Veranstaltung des Bundesfachverbands der Immobilienverwalter (BVI) am 28. August in Leipzig schlägt Cornelia Hopf-Lonzen, Landesvorsitzende Mitte, Alarm, ohne alarmistisch zu sein. Sie begründet das mit der per Digitalisierung steigenden Attraktivität eines Verwalterunternehmens und nennt einige Felder, die sich mit digitaler Strategie leichter beackern lassen.
Wie hat sie selbst angefangen? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Und tatsächlich: Sie kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eine Eigentümerversammlung auf die klassische Art und Weise abzuhalten. Denn viele zeitfressende Arbeitsschritte lassen sich mit richtiger Organisation vermeiden. Wie ein Unternehmen mit Digitalisierung anfangen kann: Hopf-Lonzen zeigt es.
