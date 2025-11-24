L'Immo-Podcast: Wohnsiedlungen als Wohnform der Zukunft

Unterschätzter Mosaikstein für bezahlbares Wohnen
Während manch ein Stadtentwickler sie als Relikte vergangener Notwendigkeiten ansieht, findet Lisa Winter, Vorständin der Baugenossenschaft dhu in Hamburg, Großwohnsiedlungen seien durchaus eine Wohnform der Zukunft. Sie stehen zum Beispiel in Köln Chorweiler oder in München Neuperlach. Viel Grün, viel soziale Interaktion.
"Und seriell haben wir immer schon gebaut", sagt sie. Große Siedlungen stünden für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Da immer mehr Menschen in Städten leben wollen, kämen Kommunen gar nicht darum herum, auch neue Großwohnsiedlungen zu bauen.
L'Immo auf allen Plattformen
L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.
Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.
Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:
-
Aufwertung der Baualtersklasse: Reicht's für die Mieterhöhung?
221
-
Asbest im Boden entfernen: Kosten und Vorschriften
162
-
Solarstrom für Mieter: Leitfaden und Mustervertrag
1121
-
Parkettschäden, Schimmel & Co. – Obhutspflicht des Mieters
102
-
Ladeinfrastruktur: Mehr Spielraum für Eigentümer und WEGs
100
-
Zweckentfremdung: Neues Gesetz in Schleswig-Holstein
75
-
Blei im Trinkwasser: Regeln, Pflichten und Urteile
75
-
Mitarbeiterwohnungen: Steuervorteile und Förderung
70
-
Lohnt sich die Prüfung zum Zertifizierten Verwalter?
582
-
Mieter insolvent – Was bleibt dem Vermieter?
56
-
Unterschätzter Mosaikstein für bezahlbares Wohnen
24.11.2025
-
Ladeinfrastruktur im Mehrparteienhaus: Die Förderung
20.11.2025
-
Bewährtes Netzwerk für unsichere Zeiten
20.11.2025
-
"Sekundär ist nicht zweitklassig"
18.11.2025
-
Zündet der Bauturbo oder nicht?
17.11.2025
-
10. WERKSTATT: Aber sicher!
13.11.2025
-
Entbürokratisierung im Bausektor
10.11.2025
-
Zeitwertkonten stärken Unternehmen und geben Mitarbeitenden Freiheit
10.11.2025
-
Ressourceneffizientes Bauen aus der Staatskasse
05.11.2025
-
Deutscher Bauherrenpreis 2026: Die Bewerbungsfrist läuft
04.11.2025