L'Immo-Podcast: Wohnsiedlungen als Wohnform der Zukunft

Große Wohnsiedlungen scheinen von außen oft nicht schön. Bewohner sehen das meist anders. So tut man dort oft viel für Integration. Sie sind deshalb die perfekte Wohnform der Zukunft, meint Lisa Winter, Vorständin der Baugenossenschaft dhu in Hamburg.

Während manch ein Stadtentwickler sie als Relikte vergangener Notwendigkeiten ansieht, findet Lisa Winter, Vorständin der Baugenossenschaft dhu in Hamburg, Großwohnsiedlungen seien durchaus eine Wohnform der Zukunft. Sie stehen zum Beispiel in Köln Chorweiler oder in München Neuperlach. Viel Grün, viel soziale Interaktion.

"Und seriell haben wir immer schon gebaut", sagt sie. Große Siedlungen stünden für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Da immer mehr Menschen in Städten leben wollen, kämen Kommunen gar nicht darum herum, auch neue Großwohnsiedlungen zu bauen.

