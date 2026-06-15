Das Facility Management bleibt eine der wenigen Branchen, die auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten Wachstum verzeichnen. Krisenresilienz lautet das Schlagwort – aber stimmt das wirklich noch? Und zu welchem Preis? Ein L’Immo-Podcast live vom Markt.

Die Top 25 der Facility-Management-Dienstleister in Deutschland erzielten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 6,3 Prozent – insgesamt erwirtschaften sie 20,2 Milliarden Euro. Erstmals haben dabei fünf Anbieter die Milliarden-Euro-Grenze überschritten. Das sind Ergebnisse aus der Lünendonk-Liste 2026.

Doch hinter den Zahlen stecken Fragen: Wächst die Branche wirklich gesund? Wer verliert den Anschluss? Und was bedeutet das alles für Eigentümer und Betreiber von Immobilien? Ein spannendes L'Immo-Gespräch mit vier ausgewiesenen Marktexperten.

Rede und Antwort stehen Martin Riebschläger, Geschäftsführender Direktor und CFO der Wisag Facility Service Holding, Arnulf Piepenbrock, CEO der Piepenbrock Unternehmensgruppe, und Rainer Hollang, CEO von Spie Germany Switzerland Austria – die drei Unternehmenschefs stehen für 5,7 Milliarden Euro Umsatz 2025 und betreiben mit 80.000 Beschäftigten viele von Deutschlands Gebäuden so, dass sie auch funktionieren.

Mit von der von der Partie ist außerdem Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk & Hossenfelder.

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