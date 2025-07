Wissen wer die Kosten trägt: mit Haufe VerwalterPraxis

Die Verteilung der jeweiligen Kosten, die in einer Wohnungseigentümergemeinschaft anfallen, erfolgt über Verteilungsschlüssel. Sollen diese aber geändert werden, wirft das rechtliche Fragen auf. Was es dabei für Sie in der Immobilienverwaltung zu beachten gilt, erfahren Sie in Haufe VerwalterPraxis.