L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

IT-Projekte scheitern oft – diese Fehler sind der Grund

Bei der Implementierung von Software kann viel schieflaufen. Daniel Kreß, Abteilungsleiter Immobilienmanagement bei der Metropol Immobiliengruppe, hat schon Unternehmer weinen sehen. Für den L'Immo-Podcast hat er einige Tipps in petto.
Dirk Labusch
Dirk Labusch
Chefredakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
Header Daniel Kreß, Metropol Immobiliengruppe
Bild: Haufe Online Redaktion Daniel Kreß, Abteilungsleiter Immobilienmanagement bei der Metropol Immobiliengruppe, zu Gast im L'Immo-Podcast

Die Auswahl der falschen Software kann verheerende Auswirkungen haben. Denn nicht jede lässt sich so customizen, dass das Unternehmen erhält, was es braucht. Was zu Frustrationen auf Seiten der Geschäftsführung und der Mitarbeitenden führen kann.

Es sei kontraproduktiv, die eigenen Strukturen eins zu eins in die Software zu implementieren, sagt Daniel Kreß, Abteilungsleiter Immobilienmanagement bei der Metropol Immobiliengruppe, im L'Immo-Podcast bei Dirk Labusch. Die müssten genauso angepasst werden, wie die neue Software selbst.

Und: Die Einführung von KI dürfe nie Selbstzweck sein. Wichtig sei eine klare Vision dazu, was mit der neuen Software erreicht werden soll. Und sei das Unternehmen noch so digital: Ganz papierlos müsse das Büro nicht werden.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Software , Künstliche Intelligenz (KI) , Change Management
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