Die Auswahl der falschen Software kann verheerende Auswirkungen haben. Denn nicht jede lässt sich so customizen, dass das Unternehmen erhält, was es braucht. Was zu Frustrationen auf Seiten der Geschäftsführung und der Mitarbeitenden führen kann.

Es sei kontraproduktiv, die eigenen Strukturen eins zu eins in die Software zu implementieren, sagt Daniel Kreß, Abteilungsleiter Immobilienmanagement bei der Metropol Immobiliengruppe, im L'Immo-Podcast bei Dirk Labusch. Die müssten genauso angepasst werden, wie die neue Software selbst.

Und: Die Einführung von KI dürfe nie Selbstzweck sein. Wichtig sei eine klare Vision dazu, was mit der neuen Software erreicht werden soll. Und sei das Unternehmen noch so digital: Ganz papierlos müsse das Büro nicht werden.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Onlineseiten, im Newsletter und in den Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee