Servicerobotik im Facility Management kann die Leistungen für Immobilienbetreiber planbarer, transparenter und messbarer machen, die Abhängigkeit von personellen Ressourcen reduzieren und Personalengpässe abfedern – außerdem könnten für Beschäftigte Zeit für anspruchsvolle Aufgaben freigeschaufelt werden.

Ein Whitepaper von Lünendonk & Hossenfelder und dem Facility-Service-Unternehmen Wisag gibt einen Überblick zu den wichtigsten Anwendungsfeldern für Robotik – von Gebäudereinigung über Logistik und Grünpflege bis hin zu Sicherheitsdiensten.

Immobilien: Servicerobotik im Betriebsalltag

Das Whitepaper zeigt, wie Robotik in digitale Facility Services eingebunden werden kann und welche organisatorischen, technischen und baulichen Rahmenbedingungen Immobilienbetreiber für einen erfolgreichen Einsatz beachten sollten.

"Roboter unterstützen das Personal vor Ort bei der täglichen Bewirtschaftung, sorgen für eine gleichbleibende Qualität auf großen Flächen und ermöglichen es Betreibern, ihre Leistungen flexibel in Stoßzeiten und Ruhephasen anzupassen", heißt es in dem Papier.

Smart Cleaning: Gebäudereinigung als Beispiel

Das derzeit wichtigste Anwendungsfeld ist demnach die Gebäudereinigung. In großflächigen und stark frequentierten Immobilien kommen Reinigungsroboter zunehmend zum Einsatz – etwa in Flughafenterminals, Einkaufszentren, Messe- und Veranstaltungshallen, Krankenhäusern, Logistikimmobilien sowie in Büro- und Campusstandorten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der automatisierten Bodenreinigung.

"Reinigungsrobotik ist der erste praktische Schritt zu Smart Cleaning", so Stefan Schubert, Consultant bei Lünendonk & Hossenfelder. Sie verbinde digitale Steuerung, planbare Qualität und Entlastung der Beschäftigten. Betreiber profitierten von höherer Transparenz, einer effizienteren Einsatzplanung und einem robusteren Immobilienbetrieb und kämen so digitalen Facility Services einen großen Schritt näher.

Lünendonk-Whitepaper "Servicerobotik für den professionellen Betrieb von Immobilien" (kostenloser Download)

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