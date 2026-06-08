L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Moderne Wohnkonzepte – Komplexität als Renditequelle

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Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Jan Christoph Maiwaldt, GF Reos
Bild: Haufe Online Redaktion/Claudia Höhne Jan-Christoph Maiwaldt, CEO der Reos GmbH, zu Gast im L'Immo-Podcast

Reicht es nicht mehr, einfach gut zu vermieten? Warum sind gerade Wohnkonzepte, die auf den ersten Blick kompliziert wirken, möglicherweise die interessanteren Investments? Reos-CEO Jan-Christoph Maiwaldt gibt im L'Immo-Podcast Antworten.

Eine Frage, die aktuell institutionelle Investoren, Asset Manager und Finanzierer gleichermaßen beschäftigt lautet: Was macht komplexe Wohnkonzepte – wie Purpose-Built Student Accommodation, Micro-Living und Co-Living – interessant? Das sagt der Experte im L'Immo-Podcast bei Jörg Seifert: Jan-Christoph Maiwaldt, CEO der Reos GmbH.

Reos ist ein Plattformanbieter für moderne Wohnkonzepte und verbindet operatives Management, digitale Infrastruktur und datenbasierte Intelligenz zu einem integrierten System – das Ziel: effiziente, skalierbare und wertstabile Immobilien.

Maiwaldt selbst bringt rund 15 Jahre Erfahrung in der Dienstleistungsbranche der Energie- und Immobilienwirtschaft mit. Mehr als ein Jahrzehnt führte er als CEO die Noventic Group. Seit Anfang 2024 leitet er Reos. Darüber hinaus ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Power Plus Communications AG, einem marktführenden Hersteller von Smart-Meter-Gateways.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Immobilieninvestoren , Immobilienfinanzierung , Wohnungsmarkt
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