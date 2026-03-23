L'Immo-Podcast: Alternative zum Mieterstrom-Konzept

Der Gesetzgeber hat Vermieter wohl überschätzt: Klassischer Mieterstrom hat sich nicht richtig durchgesetzt. Klaus Maier, Mitglied der Geschäftsführung von Pionierkraft, im L'Immo-Podcast über eine spannende Alternative.

Demokratisierte Stromerzeugung ist heute wichtiger denn je. Im Moment gibt es bundesweit etwa 10.000 Mieterstrom-Objekte, das ist wenig und spricht nicht unbedingt für das klassische Modell.

In der Alternative, die in dieser Folge L'Immo-Podcast vorgestellt wird, ist ein Vermieter nicht Energieversorger., sondern er produziert sogenannten Ergänzungsstrom, was aus vielen Gründen vorteilhaft ist. Die Grenze für ein lukratives Konzept ist die Dachfläche. Der Fokus liegt bisher verstärkt auf Häusern mit weniger als 20 Einheiten.

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