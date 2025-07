L'Immo-Podcast: Mietpreisbremse und EU-Politik

Der Blick Europas auf den deutschen Immobilienmarkt – und umgekehrt – wird wichtiger. Doch das Wissen ist oft gering: Eine Maklerin sitzt deshalb in Zypern in Haft. IVD-Chefin Carolin Hegenbarth über EU-Regeln, Bürokratie und die Rolle des neuen EU-Wohnkommissars.

Das Wissen über Europa und den europäischen Immobilienmarkt ist erstaunlich gering. Eine Maklerin etwa wurde verhaftet, weil sie in Nordzypern tätig war – ein Gebiet mit ungeklärtem völkerrechtlichem Status. Was in anderen Ländern besser oder schlechter als in Deutschland funktioniert, ist oft überraschend.

Seit Kurzem gibt es einen EU-Kommissar für Wohnen und Energie. Im Prinzip eine gute Nachricht, sofern daraus nicht neue Bürokratie für die Mitgliedsstaaten erwächst. Genau das will die CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) verhindern.

Und schließlich geht es auch noch um die Frage: Wie lebt es sich für den IVD eigentlich? – ohne die FDP ... L'Immo-Podcast mit der IVD-Bundesgeschäftsführerin und neuen CEPI-Vorständin Carolin Hegenbarth.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee