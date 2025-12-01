L'Immo-Podcast: Mieterstrom ganzheitlich gestalten

Mieterstrom ganzheitlich gestalten
In dieser L’Immo-Podcast-Folge geht es darum, wie Mieterstromlösungen ganzheitlich gestaltet werden können. Zu Erhellung des Themas spricht Gastgeber Jörg Seifert mit zwei Insidern: Christian Weinard, Marktmanager Technikzentrale und Energiemanagement bei Hager, und Christoph Moossen, Vorstandsvorsitzender der Kölner Wohnungsgenossenschaft (KWG). Zusammen haben sie ein kooperatives Modell entwickelt, das den Mieterstrom praxistauglich macht.
Hager stellt dabei für den gesamten Prozess die notwendige Hardware und Produkte für die elektrotechnische Infrastruktur bereit. Das betrifft etwa Zählerplatzsysteme, Energie- und Lastmanagementlösungen sowie Ladestationen für Elektromobilität. Und die KWG hat durch Ausgründung einer Tochtergesellschaft den gesamten Prozess für alle Beteiligten auch wirtschaftlich praktikabel gestaltet.
