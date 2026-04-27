In einer Zeit, die geprägt ist von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen, tut ein Bauunternehmen gut daran, sich auf Kernkompetenzen und Innovationen zu fokussieren. Kleine Dinge können dabei wichtig sein. Eine neue L'Immo-Folge mit Jan-Hendrik Goldbeck, Co-CEO der Goldbeck GmbH.

Jan-Hendrik Goldbeck, Co-CEO der Goldbeck GmbH, ist ein hochpolitischer Mensch. Und es ist vielleicht das politischste Gespräch, das im L‘Immo-Podcast je geführt worden ist. Zugleich leitet der Mann ein Bauunternehmen, das auch modular fertigt. Und modulares Bauen wird oft mit dem Tod der Baukultur gleichgesetzt. Doch Goldbeck widerspricht.

Man arbeite – im Gegenteil – bei vielen Projekten mit namhaften Architekturbüros zusammen, so der Unternehmer. Er spricht von einem Lernprozess, der nötig gewesen sei, bis man sich auch mit dem Bauen von bezahlbarem Wohnraum auseinandergesetzt habe. Inwieweit bleiben Projektentwickler Teil des Spiels? Goldbeck sagt, die seien in der Regel nötig. Aber es gebe Ausnahmen …

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