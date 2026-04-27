Die Magie der Unterlegscheibe
Jan-Hendrik Goldbeck, Co-CEO der Goldbeck GmbH, ist ein hochpolitischer Mensch. Und es ist vielleicht das politischste Gespräch, das im L‘Immo-Podcast je geführt worden ist. Zugleich leitet der Mann ein Bauunternehmen, das auch modular fertigt. Und modulares Bauen wird oft mit dem Tod der Baukultur gleichgesetzt. Doch Goldbeck widerspricht.
Man arbeite – im Gegenteil – bei vielen Projekten mit namhaften Architekturbüros zusammen, so der Unternehmer. Er spricht von einem Lernprozess, der nötig gewesen sei, bis man sich auch mit dem Bauen von bezahlbarem Wohnraum auseinandergesetzt habe. Inwieweit bleiben Projektentwickler Teil des Spiels? Goldbeck sagt, die seien in der Regel nötig. Aber es gebe Ausnahmen …
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