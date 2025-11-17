Im zweiten Teil der Podcast-Reihe zum Brandenburger Hof Gespräch spielt der Bauturbo eine zentrale Rolle. Oder ist er eher ein Baulandturbo? Oder gar ein Baurechtsturbo?

Beim 32. Brandenburger Hof Gespräch dreht sich alles um die Entbürokratisierung des Bausektors. Sechs Entscheidungsträger aus Wohnungswirtschaft, Wissenschaft, Bauwirtschaft, Bankenwesen und Verwaltung diskutieren in Teil zwei der Podcast-Reihe darüber, wie man Wohnraummangel und fehlende Investitionen begegnen könnte.

In jedem Fall müssen jetzt die Kommunen handeln. Es braucht einen Mentalitätswandel und mehr Eigenverantwortung fordern die einen. Andere stimmen dafür, dass der Bauturbo mit klaren Leitlinien und Unterstützung für Kommunen begleitet werden muss. Parallel sollten Investoren durch verlässliche Rahmenbedingungen zurückgewonnen werden.

Einigkeit herrscht beim Thema "Gemeinsam handeln": Nur durch Kooperation und einem klaren Fokus auf das Ziel könne die Krise bewältigt werden, sagen alle Podcast-Gäste.

