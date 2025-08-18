L'Immo-Podcast: Kindertagesstätten. Dem Nachwuchs Raum geben

Tausende Betreuungsplätze fehlen, weil nicht gebaut wird. Der Investitionsstau beläuft auf 38 Milliarden Euro. Der Bau von Kindertagesstätten hat auch immobilienwirtschaftliche Dimensionen. Hier wird Audere Equity aktiv. Ein Gespräch mit Geschäftsführer und Mitgesellschafter Horst Lieder.

Jede Familie mit kleinen Kindern kennt sie: die Wichtigkeit von gut erreichbaren und zuverlässig geöffneten Kindertagesstätten. In Deutschland fehlen schätzungsweise 380.000 Betreuungsplätze. Bei Erstellungskosten von etwa 100.000 Euro pro Platz beläuft sich der Investitionsstau auf 38 Milliarden Euro. Auch dort, wo Mittel vorhanden sind, haben Kommunen oft nicht die Kapazitäten, sich mit Planung, Bau und Betrieb von Krippen, Kindergärten und Horten zu befassen.

Horst Lieder, Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Unternehmensgruppe Audere Equity mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart, spricht im L’Immo-Podcast mit Jörg Seifert über die gesellschaftlichen und die immobilienwirtschaftliche Dimensionen des Baus von Kindertagesstätten. Das für eine moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft grundlegende Thema hat sich Audere Equity auf die Fahnen geschrieben: Seit der Gründung im Jahr 2019 durch Heinz Eder entwickelt die Gruppe mit Kooperationspartnern innovative und nachhaltige Produkte im Bereich frühkindlicher Bildung.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee