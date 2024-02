Das Thema KI ist in aller Munde. Wie kann auch Ihr Unternehmen KI nutzen und davon profitieren? Dieses Buch bietet anhand eingängiger Beispiele eine pragmatische Einführung in dieses spannende Thema. Der Autor setzt den Fokus auf ein Verständnis der grundlegenden Begriffe und Konzepte sowie der praktischen Durchführung von KI-Projekten. Dabei werden Sie durch Glossare und Checklisten tatkräftig unterstützt. So können Sie die Ergebnisse von KI-Projekten kompetent beurteilen, die richtigen Fragen stellen und fundiert entscheiden.

