Dr. Christian Schlicht, Präsident von CoreNetGlobal, Chapter Central Europe; Gründer und Geschäftsführer von Beyond Tech

Mit künstlicher Intelligenz hat die Branche bereits zu tun gehabt – etwa bei der zunehmenden Kommunikation per Chatbots. Doch das neue ChatGPT von OpenAI verblüfft mit korrekten Antworten auf die komplexesten Fragestellungen – auch rund um die Immobilien- und Wohnungswirtschaft.

Um diese Künstliche Intelligenz auf ihre Praxistauglichkeit und ihre bereits bestehenden Anwendungen für die Real Estate Branche zu untersuchen, hat sich Moderator Jörg Seifert mit Dr. Christian Schlicht verabredet. Christian ist Präsident bei CoreNet Global und steht dem Chapter Central Europe vor. Der promovierte Wirtschaftsingenieur mit einem Faible für komplexe Projekte hat nach seinem erfolgreichen Exit aus der REGUL.AI im April 2022 mit Beyond Tech bereits wieder eine weitere eigene Firma am Start. Ein Gespräch, das versucht zu ergründen, ob ChatGPT der Eisbrecher für die Künstliche Intelligenz in der Immobilienbranche wird.

