Wasserspeicher in Hildesheim-Drispenstedt: Die GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG demonstriert in einer Wohnsiedlung, wie Klimaschutz und Energieeffizienztechnologie sicht- und erfahrbar gemacht werden können

Bild: GBG Hildesheim / Cornelia Kolbe Wasserspeicher in Hildesheim-Drispenstedt: Die GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG demonstriert in einer Wohnsiedlung, wie Klimaschutz und Energieeffizienztechnologie sicht- und erfahrbar gemacht werden können

Der kommunalen Wärmeplanung kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in den Quartieren geht. Für viele Wohnungsunternehmen bedeutet das, mit großflächigen Umstellungen der Bestände auf klimafreundliche Systeme warten zu müssen.

Die aktuelle Lage lässt sich so zusammenfassen: In 12 der 16 Bundesländer fehlt für die Wärmeplanung bisher jegliche gesetzliche Vorgabe (siehe dazu Infobox weiter unten). Zumeist ist in den Kommunen mit einer strategischen Planung der Energieversorgung, die den Pariser Klimazielen gerecht wird, noch nicht einmal begonnen worden. Nicht zuletzt deshalb plant der Bund parallel zum neuen Gebäudeenergiegesetz mit dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) eine entsprechende Verpflichtung im Baugesetzbuch zu verankern. Die Herausforderung für diese Planungen ist enorm groß. „Praktisch alle Städte und Gemeinden stehen vor der Aufgabe, einen ambitionierten Umbau der städtischen und privaten Infrastrukturen zu organisieren und dafür raumbezogene Konzepte zu erstellen“, sagt Eckhard Horwedel, Vorstand des Bundesverbands Die Stadtentwickler und Geschäftsführer der Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH. Es komme auf die Komm...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft. DW Die Wohnungswirtschaft steht für Informationen rund ums Wohnen aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Marketing, EDV und Managementstrategien werden ebenso behandelt wie Rechtsprechung in der Wohnungswirtschaft. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop