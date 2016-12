RWE - Navigation in stürmischen Zeiten

Der Stromkonzern RWE rechnet vorerst nicht damit, mit dem Verkauf von Strom an Ladesäulen für Elektroautos Geld zu verdienen. Obwohl RWE mit über 1.100 Ladepunkten das größte Tankstellennetz in Deutschland für Strom unterhalte, bräuchten Investitionen in die Elektromobilität einen langen Atem, sagte Ingo Alphéus, Chef von RWE Effizienz.Weiter