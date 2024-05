Enpal steigt in Solarmarkt für Gewerbekunden ein

Das Berliner Photovoltaik-Start-up Enpal steigt in den Solarmarkt für Gewerbe- und Industriekunden ein. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer im B2C-Bereich und will nun auch Unternehmen beim Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen.

Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen durch Strom vom eigenen Dach - eine Idee, die vor allem seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise Konjunktur hat. Zwischen März 2022 und März 2023 stiegt die Zahl der auf deutschen Dächern installierten Photovoltaik-Anlagen um 16 Prozent. Einer der Profiteure ist das Greentech-Unternehmen Enpal, das 2022 seinen Umsatz vervierfachte und nur fünf Jahre nach der Gründung profitabel wurde. Nun steigt das Unternehmen in den Geschäftskundenmarkt ein.

Damit reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die verbesserten Rahmenbedingungen durch das neue Solarpaket der Bundesregierung. Dieses sieht unter anderem eine Anhebung der Vergütungssätze für große PV-Dachanlagen und Vereinfachungen bei der Anlagenzertifizierung vor.

Angebot für Geschäftskunden ab 100 kWp Anlagengröße

Das Angebot richtet sich an kleine, mittlere und institutionelle Unternehmenskunden in Deutschland mit einer Anlagengröße ab 100 kWp Leistung. Neben PV-Dachanlagen bietet das Unternehmen auch Speicher und Ladeinfrastruktur für Elektroautos in einem Mietmodell an.

„Gewerbliche Dachflächen bieten ein unglaublich großes und weitestgehend unerschlossenes Potenzial zum Solarausbau“, sagt Florian Christ, Co-Geschäftsführer von Enpal. „Für unser Vorhaben, die Welt mit erneuerbarer Energie zu versorgen, ist die Erschließung des Gewerbekundensegments daher unumgänglich. Unsere Kapazitäten und einzigartige Plattform ermöglichen unseren Unternehmenskunden hierbei einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu einer holistischen Solarlösung.“

Dachanlage auf Gastronomiegebäude als erste Referenz

Als erstes Projekt wird eine Dachanlage mit einer Leistung von 250 kWp auf den Gastronomiegebäuden eines Golfplatzes in der Nähe des Tegernsees südlich von München errichtet. „Für unseren Weg zur Energieautarkie ist Enpal ein verlässlicher Partner“, sagt Danny Wilde, geschäftsführender Gesellschafter des Golf Valley München und erster Gewerbekunde von Enpal.