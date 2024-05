Product Carbon Footprint (PCF) in der Baubranche

Bild: Doka GmbH Die Schalungen und Gerüste von Doka werden unter anderem beim Brückenbau benötigt - ein sehr energieintensiver Bereich.

Das Unternehmen Doka stellt Schalungen und Gerüste für Bauprojekte auf der ganzen Welt her. Das Besondere daran: Für jedes der über 7.000 angebotenen Produkte wurde der Product Carbon Footprint gemäß ISO 14044 erhoben. Damit will das Unternehmen Impulse für nachhaltigere Entscheidungen in der Baubranche setzen, wie Julia Weber, Head of Sustainability bei Doka, erklärt.