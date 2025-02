Am 26. Februar veröffentlicht die EU-Kommission den mit Spannung erwarteten Entwurf für eine Omnibus-Verordnung zur Entbürokratisierung der Nachhaltigkeitsberichts- und Aufsichtspflichten für Unternehmen. Im Vorfeld kursierten bereits mehrere Dokumente, die angeblich die geplanten Änderungen enthielten.

Angekündigt war eine „Vereinfachung“ der Nachhaltigkeitsberichts- und Aufsichtspflichten für Unternehmen. Was sich nun abzeichnet, gleicht eher einem Kahlschlag – insbesondere bei der europäischen Lieferkettenrichtlinie CSDDD, die erst im Juli 2024 in Kraft getreten ist und bis Juli 2026 in nationales Recht der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Bereits bei der Ankündigung des Omnibus-Pakets wurde von Experten bezweifelt, dass es ohne wesentliche inhaltliche Änderungen der betroffenen Regelungen zu spürbaren Entlastungen für die Unternehmen kommen wird.

Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz der EU-Kommission zum Entwurf der Omnibus-Verordnung geplant. Im Folgenden finden Sie aber bereits jetzt die voraussichtlichen Änderungen, die sich aus den am Wochenende durchgesickerten Dokumenten ergeben.

Kernpunkte der Omnibus-Verordnung

Der Entwurf des Omnibus-Pakets, der heute veröffentlicht werden soll, sieht weitreichende Änderungen an zentralen Nachhaltigkeitsregulierungen der EU vor: der Nachhaltigkeitsberichtspflicht CSRD, der Lieferkettenrichtlinie CSDDD, dem CO₂-Grenzausgleich CBAM und der EU-Taxonomie.





Mögliche Änderungen an der CSRD:

Der Adressatenkreis der CSRD soll an jenen der CSDDD angepasst werden. Das würde bedeuten, dass nur Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro verpflichtet wären, Nachhaltigkeitsberichte nach den ESRS zu veröffentlichen. Der Rechnungslegungsexperte Maximilian Müller von der Universität Köln schätzt, dass damit 90 Prozent der Unternehmen aus der Berichtspflicht fallen würden.

Die geplanten sektorspezifischen Berichtsstandards (ESRS Set 2) sollen bis auf Weiteres verschoben werden.

Verschiebung des Starts: Betroffene Unternehmen sollen statt ab 2024 erst ab dem laufenden Jahr berichten müssen. Das erscheint angesichts der noch ausstehenden Umsetzung der CSRD in nationales Recht in vielen EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, naheliegend.

Die Pflicht zur Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse wird voraussichtlich beibehalten.





Mögliche Änderungen an der CSDDD:

Sorgfaltspflichten sollen auf direkte Lieferanten („Tier 1“) beschränkt werden

Lieferanten mit weniger als 500 Mitarbeitenden sollen ausgenommen werden

Die zivilrechtliche Haftungsregelung soll abgeschafft werden. Das bedeutet, dass die Regeln für Haftung und Schadenersatz bei Verstößen gegen die Rechte von Beschäftigten abgeschwächt werden.

Die Pflicht zur Beendigung von Lieferbeziehungen bei Verstößen („ultima ratio“) soll entfallen.

Überprüfungen sollen statt jährlich nur noch alle fünf Jahre stattfinden.





Mögliche Änderungen an der EU-Taxonomie:

Die Berichterstattung zur EU-Taxonomie könnte freiwillig werden.





Mögliche Änderungen am CBAM:

Abgaben nach dem CO₂-Grenzausgleichsmechanismus sollen erst im Februar 2027 statt wie ursprünglich geplant Anfang 2026 eingeführt werden.

Eine große Zahl von Kleinimporteuren soll von den Abgaben und Berichtspflichten befreit werden (siehe Kommentar unten).

Stimmen zu den geplanten Änderungen

Andreas Rasche, Professor und stellvertretender Dekan an der Copenhagen Business School, kommentierte auf LinkedIn: „Die EU hat damit begonnen, wichtige Regelungen des Green Deal abzubauen, auf die sie in den letzten fünf Jahren viel Zeit verwendet hat.“ Vereinfachung sei notwendig, die Vorschläge in den am Wochenende geleakten Dokumenten seien aber keine Vereinfachung, sondern „eine Deregulierung von erheblichem Ausmaß“.

Der FDP-Europaabgeordnete Andreas Glück sagte in einem Pressegespräch am Dienstag, er halte es für sinnvoll, den Anwendungsbereich der CSRD an die Schwellenwerte der CSDDD anzupassen. Auch beim CO₂-Grenzausgleich CBAM erwarte er deutliche Erleichterungen für die Wirtschaft. Mit Verweis auf die EU-Kommission sagte er, dass durch eine Konzentration des Systems auf die größten Emittenten „90 Prozent der Unternehmen entlastet werden könnten, aber immer noch 99 Prozent der Emissionen durch CBAM abgedeckt“ würden.

Die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament, Anna Cavazzini (Grüne), sagte, es sei „unglaublich unüblich“, dass Gesetze, die noch nicht einmal in Kraft seien, wieder geöffnet würden. Gerade die CSDDD sei „fraktionsübergreifend auf den Weg gebracht“ worden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa zu schaffen. Geplante Änderungen, mit denen sich Grüne und Sozialdemokraten schwertun, sind unter anderem die Abschaffung der zivilrechtlichen Haftung und die Beschränkung der Sorgfaltspflichten auf Direktlieferanten mit mehr als 500 Beschäftigten.

René Repasi, Vorsitzender der Europa-SPD und rechtspolitischer Sprecher der S&D Fraktion begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, Bürokratie abzubauen. Gleichzeitig warnt er: „Sollte der Omnibus Vorschlag der Kommission tatsächlich so kommen, wie befürchtet, wird das Lieferkettengesetz zum zahnlosen Papiertiger. Bei dem Versuch der Vereinfachung von Berichtspflichten verliert die Kommission das Maß der Dinge.“

Wie geht es mit der Omnibus-Verordnung weiter?

Bevor die Änderungen geltendes Recht werden, müssen sie das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene durchlaufen. Derzeit ist noch nicht klar, ob es einen oder mehrere Triloge zu den betroffenen Gesetzen geben wird. Es bleibt abzuwarten, ob entsprechende politische Mehrheiten gefunden werden können. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Positionen der Fraktionen ist mit sehr zähen Verhandlungen zu rechnen. Dem Vernehmen nach könnte sich der Prozess noch einige Monate hinziehen. Betroffene Unternehmen sollten daher die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen, um sich auf mögliche Änderungen der Rechtslage einstellen zu können.