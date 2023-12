Dr. Astrid Fontaine geht als Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin zu Schaeffler. Sandra Dümer ist CPO Deutschland und Schweiz bei DB Schenker. Prime Capital hat Kerstin Hübsch zur CHRO ernannt. Und Amy Billmeier ist neue Personalleiterin Deutschland bei Cushman & Wakefield (C&W).

Dr. Astrid Fontaine wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin sowie als ordentliches Mitglied des Vorstands bei Schaeffler bestellt. Sie folgt auf Corinna Schittenhelm, die den Vertrag nicht verlängert hat. Fontaine kommt von Volkswagen Nutzfahrzeuge, wo sie seit September 2021 im Vorstand für den Bereich "People & Transformation" verantwortlich ist.

Bild: Volkswagen AG Dr. Astrid Fontaine

DB Schenker: Neue CPO Deutschland und Schweiz

Sandra Dümer ist seit dem 1. November 2023 Chief People Officer (CPO) für Deutschland und die Schweiz bei DB Schenker. Das teilte sie auf Linkedin mit. Zuletzt war sie seit 2020 Head of Human Resources Mannheim bei Daimler Truck. Wie bereits im Juni berichtet, tritt Stephanie Wulf zum 1. Januar 2024 als Personalvorständin bei DB Schenker die Nachfolge von Katharina Rath an.

C&W hat eine neue Personalleiterin für Deutschland

Amy Billmeier ist ab sofort Personalleiterin Deutschland bei Cushman & Wakefield (C&W). Sie folgt auf Angelika Georg, die das Unternehmen zum 31. Januar 2024 verlassen wird. Billmeier kommt von Bloomberg, wo sie seit 2015 Senior HR Business Partner für die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) war.

Prime Capital befördert Kerstin Hübsch zur CHRO

Der Aufsichtsrat der Prime Capital AG hat Kerstin Hübsch zum 1. November 2023 zur Chief Human Resources Officer (CHRO) bestellt und sie gleichzeitig in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Zuvor war sie Managing Director und Chief of Staff in dem Unternehmen.

Westfalen AG: Juliana Kortmann ist Personalleiterin

Juliana Kortmann ist seit November 2023 Personalleitern bei der Westfalen AG. Sie war zuletzt seit 2019 Director People and Culture bei d.velop, davor war sie Head of Human Resources bei dem HR-Softwareentwickler.

Bild: Anja Tiwisina – Tiwisina GbR Amy Billmeier

Hypovereinsbank-Personalchef geht

Dr. Christoph Auerbach, der seit Mai 2020 als Head of People & Culture den Personalbereich der Hypovereinsbank leitet, wechselt spätestens im Juli 2024 als Chief Operating Officers (COO) in den Vorstand der Nord/LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale). Wer seinen Posten bei der Hypovereinsbank übernehmen wird, war im November noch offen.

Neuer Personalchef der Trox Group

Michael Janinhoff verantwortet als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung bei der Trox Group die Bereiche Personal und Recht. Er folgt auf Volker van Kempen. Janinhoff kommt von der Vaillant Group, wo er zuletzt seit 2020 als regionaler HR Chef die Personalarbeit in den Regionen Osteuropa, Großbritannien und der Türkei verantwortete.

Elke Pahleteg wechselt von Testo zu Hahn-Schickard

Hahn-Schickard hat mit Elke Pahleteg seit Kurzem eine neue Geschäftsführerin im Bereich Personal und Recht. Zwischen 2019 bis 2022 arbeitete sie als Head of HR & Legal bei Schöler Fördertechnik. Zuletzt war Pahleteg bei Testo als HR Direktorin beschäftigt.

Ursula Porth ist CHRO bei der All for One Group

Seit dem 1. November 2023 ist Ursula Porth Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der All for One Group. Die Position wurde neu geschaffen. Porth war zuvor als Senior Vice President HR für die Software AG tätig, wo sie bereits 1998 als Research & Development Engineer startete.

Bild: All for One Group SE Ursula Porth

Christ gewinnt Frank Lobert als Director HR

Frank Lobert ist seit Kurzem Director Human Resources (HR) bei Christ Juweliere & Uhrmacher. Er war zuvor bei Kodi Diskontläden als Personalleiter tätig.

Swarovski ernennt Chief Human Resources Manager

Am 15. November 2023 hat Jérôme Dandrieux als Chief Human Resources Manager und General Manager bei Swarovski am Standort Watten (Österreich) übernommen. Die Position wurde neu geschaffen. Dandrieux war zuletzt Geschäftsführer und Senior Vice President People, Synergies & Transformation bei Rimowa.

Manner: Sabine Brandl wird Personalvorständin

Sabine Brandl übernimmt zum 1. Januar 2024 den Vorstandsbereich Vertrieb, Marketing & Personal bei Manner in Wien (Österreich). Sie wird gemeinsam mit Scipio Oudkerk die Aufgaben von Chief Executive Officer (CEO) Andreas Kutil übernehmen, der das Gremium verlassen wird.

Bernd Dobbeck ist Personalchef bei Sport Alliance

Sport Alliance hat vor Kurzem Bernd Dobbeck als Vice President (VP) People & Culture gewonnen. Er hat die Position von Carsten Buchberger übernommen. Dobbeck war zuvor unter anderem Director Human Resources (HR) Europe bei Cazoo, VP People bei Photobox / PosterXXL und Director HR bei Activision Blizzard.

Bild: Sport Alliance Bernd Dobbeck

Thilo von Trotha wird CFO bei Pinktum

Zum 1. Januar 2024 steigt Thilo von Trotha als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung des digitalen Personalentwicklers Pinktum ein. Er übernimmt die Aufgaben, die Chief Executive Officer (CEO) Joachim Pawlik bisher mitverantwortet hat. Seit dem 1. November 2023 steht von Trotha Pinktum bereits als Corporate Finance Advisor zur Verfügung. Er kommt von Engel & Völkers, wo er seit 2002 die Finanzabteilung leitet.

Personaldienstleister: Job AG mit neuem COO

Andreas Elsner ist neuer Chief Operating Officer (COO) bei der Job AG. Davor war der Manager bei der Unique Personalservice GmbH und für die Manpower Group tätig.

Eva Baumeister leitet Corporate Functions von FIS

Die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH richtet die Geschäftsleitung zum 1. Januar 2024 neu aus: Eva Baumeister, bisher Head of Marketing, übernimmt den Bereich Corporate Functions. Sie folgt auf Christian Lang, der andere Aufgaben innerhalb der FIS-Gruppe wahrnehmen wird.

Neuer Senior Partner bei der Personalberatung PMCI

Dr. Viktor Lau ist seit dem 1. November 2023 als Senior Partner für den Geschäftsbereich "Financial Services" bei der PMCI Executive Consulting GmbH verantwortlich. Er war in der Vergangenheit in der strategischen und operativen Personalarbeit tätig, zuletzt als Bereichsleiter in der DZ-Bank-Gruppe. Lau ist außerdem Autor zu Personalthemen und hat an Hochschulen und Universitäten doziert.

Neuer Personalvorstand bei der Graf Recke Stiftung

Bei der Graf Recke Stiftung hat der Aufsichtsrat Jens Leutner zum 1. November 2023 für den Bereich Personal in den Vorstand berufen. Das Amt wurde neu geschaffen. Er war zuvor seit 2002 in verschiedenen Führungspositionen bei der Volksbank in Frankfurt am Main tätig, zuletzt als Leiter Dezernat Personal.

Rainer Dulger bleibt Arbeitgeberpräsident

Die Mitglieder der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) haben Präsident Rainer Dulger für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Er hat das Ehrenamt seit November 2020 inne.

IG Metall: Erstmals übernimmt eine Frau den Vorsitz

Christiane Benner ist neue Erste Vorsitzende der IG Metall. Damit steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Gewerkschaft. Sie war von 2015 bis 2023 bereits Zweite Vorsitzende.