Bild: andranik123/stock.adobe.com Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Migros-Personalchefin Sarah Kreienbühl geht zu Kühne und Nagel. Xenia Meuser wechselt als Chief Human Resources Officer zu RTL Deutschland. Matthias Klein-Lassek ist jetzt offiziell Arbeitsdirektor bei DEW21. Und Vivian Minden hat als Global Head of HR / CHRO bei Bachem übernommen.

Sarah Kreienbühl, Mitglied der Generaldirektion und Personalchefin bei der Schweizer Migros, wechselt zum 1.April 2023 in die Geschäftsleitung der Kühne und Nagel International AG. Sie folgt auf Lothar Harings, der im Juni 2023 in den Ruhestand treten wird. Kreienbühl wird in ihrer neuen Rolle als Chief Human Resources Officer (CHRO) das weltweite Personalmanagement verantworten, wie der Konzern mitteilte.

Bild: Kühne + Nagel Sarah Kreienbühl

Xenia Meuser startet als CHRO bei RTL Deutschland

Die RTL Group hat im August 2022 bekanntgegeben, dass Xenia Meuser, derzeit Senior Vice President (SVP) Attract & Retain und Brand & Marketing bei New Work, am 25. Oktober 2022 als neue Chief Human Resources Officer (CHRO) von RTL Deutschland die Leitung des Personals übernehmen wird.

Matthias Klein-Lassek ist Arbeitsdirektor bei DEW21

Es ist amtlich: Matthias Klein-Lassek ist seit dem 1. August 2022 Arbeitsdirektor beim Dortmunder Energieversorger DEW21, wie wir vorab im März berichteten. Er war zuvor seit 2020 Vorsitzender des Geschäftsbereichs Machine Cooling Systems Kelvion mit Personalverantwortung im In- und Ausland.

Bachem: Vivian Minden ist Global Head of HR

Viviane Minden ist seit dem 1. August 2022 Global Head of HR / Chief Human Resources Officer (CHRO) beim Technologieunternehmen Bachem mit Hauptsitz in Bubendorf (Schweiz). Die Position wurde neu geschaffen. Minden kommt von Novartis, wo sie in verschiedenen Bereichen als Personalleiterin tätig war.

MVV Energie verlängert Mandat von Verena Amann

Der Vorstandsvertrag von Verena Amann beim Mannheimer Energieunternehmen MVV (MVV Energie) wurde um weitere fünf Jahre von August 2022 bis Juli 2027 verlängert. Sie ist seit drei Jahren Mitglied im Vorstand und verantwortet das Ressort Personal.

Hellweg gewinnt Ayfer Aslan-Blomenkämper

Ayfer Aslan-Blomenkämper ist seit Mitte August 2022 Leiterin Personal und Arbeitsrecht für alle Vertriebslinien der Hellweg-Unternehmensgruppe. Sie folgt auf Uwe Schwarz, der in den Ruhestand geht. Zuvor leitete Aslan-Blomenkämper unter anderem die Bereiche Personalmanagement Servicecenter, Arbeitsrecht und Tarifpolitik bei der Kaufhof-Gruppe.

HR-Profi René Günzel geht zu Leica

René Günzel hat am 1. August 2022 als Global HR Director die Gesamtverantwortung für das nationale und internationale HR-Management bei der Leica Camera AG übernommen. Er war zuletzt Vice President Corporate Human Resources bei Faber-Castell.

Neue Head HR bei Swiss Life Asset Managers Deutschland

Kristina Gukelberger ist seit dem 1. August 2022 Head of Human Resources (HR) bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland. Sie war zuletzt als Bereichsleiterin Personal und Verwaltung für die DAL (Deutsche Anlagen Leasing GmbH & Co. KG) tätig.

Bild: Swiss Life Asset Managers Kristina Gukelberger

Marc O’Polo: Silke Walz kommt für Behija Karup

Behija Karup, Director HR & Central Services bei Marc O’Polo verlässt nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch das Unternehmen. Silke Walz, bisher Head of HR, übernimmt die Position von Karup, wie das Unternehmen im August 2022 bekannt gab.

Ketchum Germany ernennt Tabea Fesser zur CPO

Tabea Fesser wurde im August 2022 zur Chief People Officer (CPO) von Ketchum Germany ernannt. Sie ist damit Mitglied des Executive Boards. Zuletzt war Fesser seit 2017 Director HR und bis dahin HR Consultant im Unternehmen.

Maike Machon ist zur MAI Group gewechselt

Beim Handelskonzern Otto war Maike Maron zuletzt Head of Future Work. Seit dem 15. August 2022 arbeitet die Managerin als Chief People Officer (CPO) bei der neuen Agenturgruppe MAI (Marketing Automation Intelligence) in Hamburg.

BayWa befördert Andreas Posselt

Andreas Posselt leitet seit dem 1. August 2022 den Bereich Personal Deutschland bei der BayWa. Zuletzt war er seit 2018 als Head of HR Business Partners Germany im Unternehmen.

L'Osteria hat jetzt einen Personalvorstand

Ingo Gugisch ist seit dem 1. August 2022 Personalvorstand der Gastronomiekette L’Osteria. Die Position wurde neu geschaffen. Er war zuvor seit April 2022 Vice President des Bereichs People Relations in dem Franchiseunternehmen.

Values Real Estate holt Personalmanager ins Haus

Philipp Meindl ist seit Kurzem Head of Human Resources bei Values Real Estate. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor war Meindl unter anderem HR Business Partner und HR Manager bei der Alstria Office Reit-AG und zuletzt bei Union Investment.

Neue Leiterin Human Resources bei d.i.i.

Christiane Wald übernimmt die Führung des Bereichs Human Resources bei der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG. Zuletzt war sie Personalleiterin bei Swiss Life Asset Managers.

Bild: d.i.i. Gruppe Christiane Wald

Neuer Personalleiter bei der Leonhard Kurz Stiftung

Michael Lüth ist seit Kurzem Vice President Human Resources bei der Leonhard Kurz Stiftung. Zuvor hatte er vergleichbare Positionen von 2017 bis 2020 war Lüth bei SEG Automotive und von 2012 bis 2016 bei Siemens Mobility inne.

HR-Team der GCH Hotel Group mit neuem Chef

Daniel Bohnenkamp ist seit Anfang August 2022 Corporate Director of Human Resources (HR) bei der GCH Hotel Group. Er kommt von Louvre Hotels, wo er zuletzt seit 2018 als HR Manager Eastern Europe tätig war.

Noa Corem ist VP People bei Upvest

Beim Berliner Infrastruktur-Fintech Upvest ist seit Kurzem Noa Corem Vice President (VP) People. Zuvor hatte Chris Brown die Position interimistisch inne. Corem kommt von Wix.com.

Allygatr gewinnt Nils Richter

Nils Richter ist seit dem 15. August 2022 als Chief Growth Officer Teil des Leadership Teams beim HR Tech VC Allygatr. Er war davor Managing Director bei Michael Page und Staffgroup.

Julia Peukert kehrt zu Mutabor zurück

Bei Mutabor leitet Julia Peukert ab sofort das Team People and Organisation. Sie war bereits zuvor in anderen Positionen für die Designagentur und Markenberatung tätig. Zuletzt arbeitete Peukert als Leiterin Talentgewinnung in der Kommunikationsagentur Familie Redlich.

BGM-Papst Volker Nürnberg geht zu Bearing Point

Prof. Dr. Volker Nürnberg, von der Redaktion des Haufe-Personalmagazins zu einem der 40 führenden HR-Köpfe 2021 gekürt, wechselt zum 1. September 2022 als Partner von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zur Strategie- und Technologieberatung Bearing Point. Nürnberg lehrt an der Hochschule Allensbach und an der Technischen Universität (TU) München.

Bild: S. Dreher Volker Nürnberg

CMS: Paula Wernecke folgt auf Marcel Klugmann

Paula Wernecke, zuvor Counsel, wird ab 1. September 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland. Sie folgt auf Marcel Klugmann, der im Unternehmen wieder als General Counsel und Chief Compliance Officer (CCO) tätig sein wird.

BPM: Amelie Heindl leitet Bundesgeschäftsstelle

Amelie Heindl ist seit dem 15. August 2022 Leiterin der Bundesgeschäftsstelle des Bundesverbands der Personalmanager*innen (BPM). Zuvor war sie Consultant bei der Strategie- und Kommunikationsberatung Christ & Company.