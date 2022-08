Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Arne Meiswinkel übernimmt als Personalchef bei Volkswagen Pkw. Karin Jenuwein wechselt als CHRO von MAN Truck & Bus zu Mapal. Sabine Mlnarsky wurde als Personalchefin in den Vorstand der Commerzbank berufen. Und Beate Bungartz wird Arbeitsdirektorin bei Mahle.

Der Generalbevollmächtigte des Volkswagen Konzerns, Arne Meiswinkel, folgt am 1. August 2022 auf den bisherigen Volkswagen-Pkw-Personalchef Marcellus Puig. Der wird neuer Präsident und CEO der Volkswagen Group Argentina. Meiswinkel leitet außerdem weiterhin die Konzern-Einheiten Personalgrundsätze und Steuerung der Volkswagen AG. Beim Schwesterunternehmen Seat hat am 1. Juli Dr. Laura Carnicero im Vorstand den Bereich Personal und Organisation von Xavier Ros übernommen, der schon im Mai zur Audi AG gewechselt ist.

Bild: Volkswagen AG Arne Meiswinkel

Karin Jenuwein wird CHRO bei Mapal

Mit Wirkung zum 1. September 2022 wird Karin Jenuwein Chief Human Resources Officer (CHRO) beim Familienunternehmen Mapal. Die Position wurde neu geschaffen. Jenuwein kommt von MAN Truck & Bus, wo sie zuletzt seit 2017 als Head of Global HR tätig war.

Commerzbank: Sabine Mlnarsky in Vorstand berufen

Sabine Mlnarsky wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in den Vorstand der Commerzbank berufen. Sie wird das Ressort Group Human Resources übernehmen und als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin die Nachfolge von Sabine Schmittroth antreten. Mlnarsky wechselt von der österreichischen Erste Group Bank, wo sie seit 2016 den Bereich Human Resources leitet.

Mahle bestellt Beate Bungartz zur Arbeitsdirektorin

Beate Bungartz wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 als Mitglied der Konzern-Geschäftsführung für das Ressort Personal sowie als Arbeitsdirektorin beim Automobilzulieferer Mahle bestellt. Sie folgt auf Anke Felder. Bungartz verantwortet seit Ende 2012 als Executive Vice President den Bereich Personal bei Kautex Textron.

Bild: Mahle Beate Bungartz

Annette Schwarz wechselt vom DFB zur SSB

Der Aufsichtsrat der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) hat Annette Schwarz zur Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Gesellschaft bestellt. Sie folgt auf Sabine Groner-Weber, die das Unternehmen Ende Februar verlassen hat. Schwarz verantwortet seit 2016 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) den Bereich Personal.

Jenny Zeller wird BVG-Vorständin für Personal und Soziales

Die Gewährträgerversammlung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hat Jenny Zeller am 21. Juli 2022 als neues Vorstandsmitglied für Personal und Soziales bestellt. Sie vervollständigt ab dem ersten Quartal 2023 den dreiköpfigen Vorstand der BVG und folgt auf Dirk Schulte, der das Unternehmen im November 2021 verlassen hat. Sie ist bislang als Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Personal für die S-Bahn Berlin GmbH tätig.

Neue Vorständin Personal bei der Fraunhofer-Gesellschaft

Elisabeth Ewen wurde als Vorständin Personal, Unternehmenskultur und Recht der Fraunhofer-Gesellschaft gewählt. Sie war bisher als Direktorin Personal in der Gesellschaft tätig.

Neuer Global Head of HR bei Elring Klinger

Dr. Markus Keddi ist seit dem 1. Juli 2022 Global Head of Human Resources (HR) bei der Elring Klinger AG. Er kommt von der Voith Group, wo er zuletzt ebenfalls als Global Head of HR tätig war.

Q Energy: Philipp Rebel kommt als HR-Chef

Philipp Rebel ist seit dem 1. Juli 2022 in der neu geschaffenen Position Head of Human Resources (HR) bei der neu gegründeten Q Energy Solutions SE (Holding) tätig, einem von drei neuen Unternehmen des Q Energy-Konzerns. Seit März 2019 war er Head of HR Europe beim Schwesterunternehmen Q Cells.

ID Logistics Germany mit neuem HR-Director

Christopher Schwarz ist seit Anfang Juli 2022 Director Human Resources (HR) bei ID Logistics Germany. Er war zuletzt HR-Verantwortlicher bei Geodis CL.

Berlitz: Rita Pauls folgt als Personaldirektorin auf Ina Meyer

Rita Pauls übernimmt zum 1. August 2022 als Personaldirektorin beim Weiterbildungsdienstleister Berlitz. Sie folgt auf Ina Meyer, die das Unternehmen verlässt. Pauls ist seit 2006 Vorsitzende des Aufsichtsrats von Berlitz Deutschland und seit 2019 Leiterin des Bereichs internationale Fachkräftevermittlung.

Bild: Berlitz Rita Pauls

MP gewinnt Angelika Zinkgräf als Personalleiterin

Angelika Zinkgräf ist seit dem 1. Juli 2022 Personalleiterin der MLP Finanzberatung. Sie kommt von der Deutschen Bank, wo sie zuletzt als Global Head of Anti-Financial-Crime Regulatory Governance & Policy Framework tätig war.

Till Beier ist Personalleiter im Klinikum Mutterhaus

Seit Anfang Juli 2022 leitet Till Beier den Bereich Personal im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen. Er folgt auf Karl-Heinz Bechtel, der in den Ruhestand getreten ist. Beier war zuletzt Klinikmanager für die Standorte Nord und Ehrang der Median Kliniken.

Natuvion erweitert sich um Chief People Officer

Volker Westedt ist neuer Chief People Officer (CPO) bei Natuvion. Die Rolle wurde neu geschaffen. Er war zuletzt als Interim Head of HR Germany bei Wolt tätig.

Neuer CPO bei Camelot

Markus Mann ist seit Kurzem als Chief People Officer (CPO) im Vorstand von Camelot Management Consultants. Er war zuletzt als Head of HR beim Beratungsunternehmen Q_Perior.

Ex-Serviceplan-Geschäftsführerin geht zu Publicis

Bettina Prange ist seit Anfang Juli 2022 Chief Talent Officer (CTO) bei der Publicis Groupe DACH. Sie kommt von der Serviceplan Group, wo sie zuletzt seit September 2018 Chief Operating Officer (COO) war.

Bild: Publicis Bettina Prange

Medwing erweitert Führungsteam

Die Recruiting-Plattform Medwing hat das Führungsteam erweitert. Cornelia Villa ist neue Chief Marketing Officer. Zuvor war sie Managing Director bei Xing. Ognjen Zeric kommt als Chief Revenue Officer. Er war zuletzt unter anderem Group CSO und Managing Director DACH, Benelux und Scandinavia bei Secret Escapes.

Neue Head of Consulting bei von Rundstedt

Dr. Julia Pradel ist Head of Consulting bei von Rundstedt. Die Position wurde neu geschaffen. Pradel kam im September 2020 als Senior Project Consultant ins Unternehmen und übernahm ein Jahr später die fachliche Führung des Consulting-Teams.

Rat der Arbeitswelt: Heil beruft sechs Neumitglieder

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sechs neue Expertinnen und Experten in den Rat der Arbeitswelt berufen: Die Arbeitsmarktökonomin Prof. Dr. Melanie Arntz, die Betriebsratsvorsitzende Alexandra Friedrich, die Gründerin und Unternehmerin Anna Kaiser, der ehemalige Konzernpersonalleiter Franz Donner, der Politologe Prof. Dr. Wolfgang Schroeder und der Arbeitswissenschaftler Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser werden mit den bisherigen Mitgliedern des Rates an der Arbeitsweltberichterstattung für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales arbeiten. Eine weitere Nachberufung soll noch auf Vorschlag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände für das ausgeschiedene Ratsmitglied Dr. Bettina Volkens erfolgen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Kommentar "Rat der Arbeitswelt ohne HR-Management".





