Darleen Caron ist seit dem 1. Februar 2021 Mitglied des Vorstands und Chief Human Resources Officer (CHRO) der Siemens Healthineers AG. Sie fungiert außerdem als Arbeitsdirektorin der Siemens Healthcare GmbH, der sie als Mitglied der Geschäftsführung angehören wird. Caron war zuletzt seit 2017 Executive Vice President und CHRO bei Lyondell Basell.

Bild: Siemens Healthineers AG Darleen Caron

Personalvorstand von Car.Software-Organisation wechselt in VW-Konzern

Dr. Martin Hofmann wird zum 1. April 2021 Leiter Konzern Personal Digitalisierung, Beratungscenter und Recruiting bei der Volkswagen AG (VW). Er folgt auf Dr. Michael Ritter, der in den Ruhestand geht. Hofmann ist derzeit noch Personalvorstand der Car.Software-Organisation, einem Software-Unternehmen von VW. Diese Position wird ab April Dr. Rainer Zugehör übernehmen. Hofmann wird bei VW außerdem den Bereich Recruiting verantworten.

Bild: Haufe Online Redaktion Martin Hofmann

Maren Gräf übernimmt Personalwesen bei Škoda Auto

Die bisherige Leiterin Konzern Personal Top-Management der VW AG, Maren Gräf, wurde mit Wirkung zum 1. März 2021 in den Vorstand der VW-Tochter Škoda Auto berufen und leitet im Gremium den Bereich Personalwesen. Sie folgt in der neuen Position auf Bohdan Wojnar, der dann auschließlich seine Aufgaben als Präsident des Tschechischen Automobilverbands wahrnehmen will. Gräf kam 1999 zum Volkswagen Konzern und arbeitete zunächst bei Volkswagen Immobilien, unter anderem in der Rechtsabteilung. Im November 2018 wurde sie zuletzt zur Leiterin Konzern Personal Top-Management der VW AG ernannt. Gräf ist auch Mitglied im Aufsichtsrat der Wolfsburg AG.

Osram ernennt Babette Fröhlich zur Arbeitsdirektorin

Babette Fröhlich wurde zur Arbeitsdirektorin und damit in den Vorstand der Osram Licht AG berufen. Sie wird die Zentralbereiche Personal von Osram und dem künftigen Gesamtkonzern leiten. Fröhlich ist seit 2016 Personalchefin in dem Unternehmen. Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen bei der IG Metall, der BHF Bank und der Commerzbank tätig.

Exyte Group gewinnt Alexandra Kuebler

Alexandra Kuebler ist seit dem 15. Februar 2021 Group Vice President Corporate Human Resources bei der Exyte Group. Sie kommt von Rolls-Royce, wo sie seit 2018 als Executive Vice President HR den weltweiten Personalbereich der Rolls-Royce Power Systems AG und MTU Friedrichshafen GmbH geleitet hat. Davor war sie beim Industriekonzern Thyssenkrupp AG in der Konzernzentrale für alle Personalthemen des globalen Geschäftsbereichs Components Technology verantwortlich.

Bild: Exyte Group Alexandra Kuebler

Vorstandswechsel bei der GAG

Anne Keilholz wird neue Vorständin bei der GAG Immobilien AG. Sie soll spätestens im Sommer 2021 die Ressorts Finanzen und Interne Dienste mit den Bereichen Personal, IT und Projektorganisation von Ingo Frömbling übernehmen, der im Januar 2021 vorübergehend die Nachfolge von Uwe Eichner als Vorstand Finanzen und Personal angetreten hatte. Keilholz ist derzeit kaufmännische Geschäftsführerin der Stadt und Land Wohnbauten GmbH in Berlin.

Neuer HR Direktor im Saint-Gobain-Konzern

Maik Cebulla wird zum 1. März 2021 HR Direktor im Saint-Gobain-Konzern für die Sparte Mobility in Deutschland und Geschäftsführer Personal bei der Saint-Gobain Sekurit. Die Position wurde neu geschaffen. Cebulla war zuvor seit 2016 HR Geschäftsführer / Arbeitsdirektor bei der Saint-Gobain Deutsche Glass GmbH.

Metro mit weiteren Neuzugängen

Jerome Grillet ist seit Kurzem Director Global Talent Acquisition bei Metro. Er folgt auf Selin Simsek. Außerdem hat Metro die Position des Director HR Technology neu geschaffen. Die Aufgaben übernimmt Petra Schneider. Sie kommt von Tech Data, wo sie zuletzt seit 2017 als Human Resources Director East Region & HR Business Partner Business Operations Europe beschäftigt war. Im Januar 2021 hat bereits Ex-IBM-Arbeitsdirektor Norbert Janzen die neu geschaffene Stelle als Global Director HR Transformation bei Metro angetreten.

Neue Personalchefin bei SER

Die Personalerin Janine Trinkaus ist seit dem 1. Februar 2021 Vice President People & Culture bei der SER Group. Sie war zuvor unter anderem Personalleiterin bei ISV (Independent Software Vendor) Questback. Davor war sie unter anderem fünf Jahre lang für die Personalberatungsgesellschaft People Networking tätig.

Bild: SER Janine Trinkaus

Arbeitsdirektor Kai-Uwe Weitz verlässt Enercity

Kai-Uwe Weitz ist am 28. Februar 2021 aus dem Vorstand der Enercity AG ausgeschieden und legte sein Amt als Arbeitsdirektor nieder. Dafür hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 25. Februar 2021 eine Aufhebungsvereinbarung beschlossen. Weitz wurde im Januar 2017 in den Enercity-Vorstand berufen und hat kurz darauf die Position des Arbeitsdirektors übernommen.

Wechsel bei Dynatrace

Eva Olipitz hat vor Kurzem bei Dynatrace als Head of Research & Development People von Veronika Leibetseder übernommen. Leibetseder ist ab sofort Senior Director für Research & Development Lab Operations im Unternehmen. Olipitz war zuvor seit 2010 Executive Manager Sales & Marketing, Finance & HR bei Abitron.

C&A Europa besetzt Schlüsselposition neu

Jean Sebastien Guy hat zum 1. März 2021 den Posten des Chief People & Culture Officers übernommen. Er kommt vom schwedischen Möbelhaus Ikea, bei dem er verschiedene Führungspositionen im Personalbereich inne hatte.

Klinikum Dortmund findet neuen Arbeitsdirektor

Dr. Karsten Schneider wurde zum 1. März 2021 Arbeitsdirektor des Klinikums Dortmund. Die Position war rund ein Jahr vakant, nachdem Ortwin Schäfer im September 2019 in den Ruhestand getreten war. Schneider war zuvor Dezernent für Bildung und Soziales in Herten.

MDM Münzhandelsgesellschaft: Melanie Steinke ist Head of Human Resources

Melanie Steinke ist seit dem 1. Februar 2021 Head of Human Resources bei der MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze. Sie verantwortet in dieser Position die Personalthemen für die gesamte Unternehmensgruppe. Steinke kommt von der Zalando Logistics Mönchengladbach SE & Co. KG. Dort war sie seit August 2016 als Personalleiterin / Team Lead People & Organization tätig.

Novatec: Neue Leitung People, Culture & Organization

Rita Ehses ist seit Kurzem Managing Director People, Culture & Organization bei Novatec. Die Position wurde neu geschaffen. Ehses war davor seit 2018 als Senior Manager Human Resources bei Novatec tätig.

Neuer Head of HR bei der pds GmbH

Christopher Thalmann ist seit Anfang Februar 2021 Head of HR bei beim Software-Entwickler pds GmbH. Er kommt von der hmmh Multimediahaus AG , wo er seit Dezember 2015 verschiedene HR-Aufgaben inne hatte, zuletzt als Senior Manager Personnel Development & Recruitment.

Dennis Bachmann leitet BPM-Bundesgeschäftsstelle

Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) hat seit dem 1. Februar 2021 einen neuen Leiter der Bundesgeschäftsstelle: Dennis Bachmann folgt auf Moritz Mihm. Er war zuvor seit 2019 persönlicher Referent des Hauptgeschäftsführers Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Außerdem ist beim BPM Kristin Stäber seit Kurzem Junior Eventmanagerin. Sie hat die Aufgaben von Pauline Nitze übernommen, die sich derzeit im Mutterschutz befindet.

Selbst GmbH mit neuem Vorstand

Sven Franke (CO:X), Miriam Schilling (Vaude Sport GmbH & Co.KG), Kai Romes (Dimension21) und Gerrit Mauch (GfeO) sind die neuen Vorstände beim Personalernetzwerk Selbst GmbH. Franke übernimmt den Vorsitz des Gremiums. Romes ist bereits seit zwei Jahren Vorstandsmitglied. Lesen Sie dazu auch unsere News "Vorstandswechsel bei der Selbst GmbH".





