Lange war es still um die Initiative "Wege zur Selbst GmbH". Jetzt will das HR-Netzwerk mit neuem Vorstand wieder durchstarten. Sven Franke, Miriam Schilling, Kai Romes und Gerrit Mauch werden die Selbst GmbH ab sofort gemeinsam führen.

Lange war es still um die Initiative "Wege zur Selbst GmbH". Jetzt will das HR-Netzwerk mit neuem Vorstand wieder durchstarten. Sven Franke, Miriam Schilling, Kai Romes und Gerrit Mauch werden die Selbst GmbH ab sofort gemeinsam führen.

"Die Selbst GmbH bietet als Personalernetzwerk ein unschlagbares Potenzial": Sven Franke, neuer Vorsitzender des Vorstands, ist "New Worker" und steht mit seinem Unternehmen CO:X für Themen rund um die partizipative Unternehmensführung. Er ist Initiator des Projektes "Augenhöhe" und ein Profi in Sachen Netzwerken. "Ich erlebe die Menschen der Selbst GmbH als offen und neugierig. Sie haben eine große Kompetenz darin, sich hierarchiefrei zu begegnen und sie haben ein gegenseitiges Vertrauen kultiviert, wie es in keinem der anderen großen Netzwerke auf diese persönliche Art und Weise gepflegt wird. Darauf werden wir aufbauen."

Austausch und innovative Impulse

"Seit Beginn meines Berufsweges gehören die Ideen der Selbst GmbH als Zielbild zu mir. Für mich steht dieses Netzwerk für höchst effektiven Austausch und innovative Impulse", ergänzt Gerrit Mauch, der schon seit über 20 Jahren Mitglied der Selbst GmbH ist und nun mit der Wahl zum Vorstand noch stärker als bisher seine eigene Handschrift einbringen wird. "Personalarbeit kann weiter nach vorne gebracht werden und unsere Gesellschaft damit ein Stück positiv verändern." Gerrit Mauch gilt als konsequenter Gestalter moderner Organisationsformen. Er ist ein Tausendsassa in der Learning-and-Development-Szene. Bei Maiborn Wolff in München war er verantwortlich für die Transformation des bestehenden Lernkonzeptes. Heute entwickelt er in der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung Organisationen menschenzentriert weiter.

Junge Personalexperten ansprechen

"Die HR- und Personalbranche hat in den vergangenen zwölf Monaten enorm an Bedeutung gewonnen", klinkt sich Miriam Schilling ein. Sie ist die neue stellvertretende Vorsitzende der Selbst GmbH. "Ohne die herausragende Transformationskompetenz vieler Personalverantwortlicher in den Unternehmen wäre die Krise der letzten Monate, die sich durch die Auflagen von Corona ergeben hat, nicht zu bewältigen gewesen. Daraus wird sich nun konsequenterweise Selbstbewusstsein entwickeln. Und daran möchte ich mitwirken." Miriam Schilling, die als Personalleiterin die Vaude Sport GmbH & Co.KG durch die coronabedingte Krise des letzten Jahres manövriert hat und die sich selbst als Herzblut-Personalerin bezeichnet, wurde von Sven Franke zur Selbst GmbH geholt. "Mich haben vor allem zwei Aspekte angesprochen: die Größe des Netzwerkes und die Herausforderung junge Personalexperten anzusprechen und so frische Ideen an Bord der Selbst GmbH zu holen."

Hybride Formate zur Vernetzung

Den Staffelstab der Vorstandsarbeit hält Kai Romes in der Hand. Er ist bereits seit zwei Jahren Vorstandsmitglied und als Organisationsentwickler und Experte für Change-Projekte im eigenen Unternehmen, der Dimension 21, tätig. HR erlebt ihn als konstruktiven Kritiker, der gerne mal Erwartungen auf den Kopf stellt und neue Perspektiven provoziert. Zur Selbst GmbH sagt er: "Der erste Schritt in die digitale Vernetzung ist uns im vergangenen Jahr bereits hervorragend gelungen. Wir haben erfolgreich alle Formate des Austauschs spontan in den virtuellen Raum verlegt. Das hat uns aber auch den Wert der persönlichen Begegnung bewusst gemacht, die uns im virtuellen Format gefehlt hat. Zusammengenommen hat sich ein großer Spielraum aufgetan, den wir uns nun im zweiten Schritt zu eigen machen wollen: die Möglichkeit hybrider Formate und den Aufbau innovativer, agiler Routinen."

Experimente wagen mit der Selbst GmbH

Der neue Vorstand ist sich einig: "Die Kultur des liberalen Diskurses und des politischen Einmischens macht das besondere Engagement und Know-how unserer Mitglieder deutlich. Was die Selbst GmbH jetzt braucht ist eine leichte und innovative Art der digitalen Vernetzung und des persönlichen Austauschs. Und den Mut, Experimente zu wagen und Neuland zu betreten." Auf der Agenda des neuen Vorstands stehen Themen wie, "junge Personalprofis gewinnen", "Mehrwert für HR-Teams generieren", "innovative Formate des Netzwerkes entwickeln", "Zukunftsthemen für Personaler herausarbeiten" und "Sichtbarkeit in der politischen Diskussion erreichen".





Über die "Wege zur Selbst-GmbH e.V.": Die Initiative "Wege zur Selbst-GmbH e.V." ist ein branchenübergreifendes Netzwerk von Personalexperten. Ziel ist es, den hierarchiefreien Austausch von Ideen und Denkanstößen zu ermöglichen, innovative Konzepte zur Flexibilisierung und Modernisierung unserer Arbeitswelt und deren praktische Umsetzung zu entwickeln und zusammen Lösungen zu aktuellen Fragestellungen zu erarbeiten. Gegründet wurde die Selbst GmbH im Februar 1999 von Heinz Fischer (damals Bereichsvorstand Personal, Deutsche Bank AG), Thomas Sattelberger (seinerzeit Bereichsvorstand Produkt und Service Lufthansa Passage Airlines) und Werner Then (damals Vorsitzender des Bundes Katholischer Unternehmer, verstorben 2003). Das Netzwerk hat rund 500 Mitglieder.