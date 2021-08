Deena Fox ist Global Chief People Officer bei der Gorillas Technologies GmbH. André Grube verantwortet als neuer Finanzchef bei Jack Wolfskin auch den HR-Bereich. Und bei Arvato Systems ist Group General Counsel Jochen Fuchs jetzt zusätzlich Chief Human Resources Manager.

Deena Fox verantwortet als Global Chief People Officer (CPO) in der Geschäftsführung des Lieferdienstes Gorillas Technologies die weltweite Personalstrategie des Unternehmens, das nach eigenen Angaben mittlerweile circa 10.000 Mitarbeitende beschäftigt. Sie war zuvor unter anderem Personalleiterin Nordamerika bei Amazon und Hugo Boss.

Bild: Gorillas Technologies GmbH Deena Fox

André Grube verantwortet HR-Bereich bei Jack Wolfskin

Der Outdoor-Anbieter Jack Wolfskin (Callaway Golf Group) hat seit Kurzem einen neuen Chief Financial Officer (CFO): André Grube wird in dieser Rolle die Bereiche Finanzen, Tax & Legal, Human Resources und Office Management verantworten. Er ist Nachfolger von Ante Franicevic, der das Unternehmen bereits im Oktober 2020 verlassen hat. Grube war vorher bei der Schweizer Mammut Sports Group als CFO unter anderem zuständig für Human Resources.

Neuer Chief Human Resources Manager bei Arvato Systems

Jochen Fuchs, bisher Group General Counsel, hat am 1. August 2021 zusätzlich die Rolle des Chief Human Resources Managers bei der Arvato Systems Gruppe übernommen. Er leitet damit den Bereich Personal, Recht, Datenschutz und Compliance und folgt auf Siegfried Bloch, der Ende 2021 in den Ruhestand treten wird. Fuchs kam 2006 als Legal Counsel ins Unternehmen und war seit 2014 für Legal Affairs, Compliance und Datenschutz verantwortlich.

Biontech: Jens Holstein wird HR-Bereich leiten

Jens Holstein ist seit Kurzem Chief Financial Officer (CFO) der Biontech SE in Mainz. Er wird für die Bereiche Finanzen, Steuern, Treasury, Human Resources und Einkauf zuständig sein. Holstein ist in dieser Position Nachfolger von Dr. Sierk Poetting, der sich auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer (COO) fokussieren wird. Vor seinem Wechsel zu Biontech war Holstein CFO der Morphosys AG.

Arbeitsdirektorin Ingrid Jägering verlässt die Leoni AG

Ingrid Jägering, Chief Financial Officer und Arbeitsdirektorin der Leoni AG in Nürnberg, hat bekannt gegeben, ihren Vertrag nicht verlängern zu wollen. Der endet am 31. Dezember 2022. Sie will als Finanzvorständin zu einem anderen Unternehmen wechseln. Der Aufsichtsrat hat bereits die notwendigen Schritte für ihre Nachbesetzung eingeleitet.

Pantaflix beruft Stephanie Schettler-Köhler in Vorstand

Stephanie Schettler-Köhler wurde vom Aufsichtsrat des Medienunternehmens Pantaflix AG mit Wirkung zum 2. August 2021 in den Vorstand berufen. Sie wird als Chief Operating Officer (COO) im Film- und Serienbereich für Finanzen, Human Resources und Legal verantwortlich sein und übernimmt damit auch Aufgaben von Eerik Budarz, der das Unternehmen verlassen wird. Schettler-Köhler kam 2011 zur Pantaflix-Tochter Pantaleon Films GmbH, wo sie ab 2018 Geschäftsführerin war.

Bild: Pantaflix Stephanie Schettler-Köhler

Sandra Held geht zu Bike24

Anfang August 2021 hat Sandra Held ihre Stelle als Senior Vice President (VP) Human Resources beim Onlinehändler Bike24 AG angetreten. Sie kommt von der Software One AG, wo sie bis Juli 2021 als HR Lead DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) für Human Resources verantwortlich war.

Veganz Group holt Alexandra Vázquez Bea in Vorstand

Alexandra Vázquez Bea ist seit Kurzem im Vorstand der Berliner Veganz Group AG für die Ressorts Finanzen, Personal und IT verantwortlich. Sie hat zuvor unter anderem im Corporate Finance der NORD/LB und für die FTI Andersch AG gearbeitet, bevor sie ein Startup gründete.

Wechsel bei Ringier Axel Springer Schweiz

Malta Fazzari wird am 1. November 2021 die Leitung des Personalbereichs bei Ringier Axel Springer Schweiz übernehmen, wie im August bekannt wurde. Sie folgt auf Patricia Franzoni, die das Unternehmen verlassen wird. Fazzari ist derzeit Head of Human Resources bei Bonuscard.

Svolt Europe verstärkt sich mit Thomas Hoffmann

Thomas Hoffmann ist seit Kurzem Human Resources Director Operations bei Svolt Europe. Die Position wurde neu geschaffen. Hoffman kommt von Euromaster, wo er seit 2020 Director Human Resources war.

Katrin Strathus wechselt von Heye zu David + Martin

Die Münchner Agentur David + Martin bekommt zum 1. September 2021 mit Katrin Strathus eine hauptamtliche Personalchefin. Bislang hat Co-Gründer Martin Eggert den HR-Bereich betreut. Strathus kommt von Heye, wo sie die Personalverantwortung innehatte.

FR Recruitment gewinnt Marco Steinig als Senior Partner

Marco Steinig ist seit dem 1. August 2021 Senior Partner beim Personalberatungshaus FR Recruitment. Er war zuletzt Director Human Resources bei Centogene und zuvor unter anderem als Personalentwickler und HR-Director bei Coca-Cola und Takeda Pharma tätig.





Das könnte Sie auch interessieren:

HR-Personalwechsel im Juli 2021

HR-Personalwechsel im Juni 2021