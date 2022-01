Wechsel in den HR-Führungsgremien: Wer den Staffelstab 2021 an wen übergeben hat, lesen Sie in unserem Überblick.

In der HR-Szene gab es im Laufe des vergangenen Jahres wieder zahlreiche Personalwechsel. Die wichtigsten Personalien 2021 hier noch einmal auf einen Blick.

Januar

Carolina Granat hat am 1. Januar 2021 als Chief Human Resources Officer (CHRO) die Leitung des Personalwesens beim Technologiekonzern ABB am Standort Schweiz übernommen. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung. Alexander R. Zumkeller ist seit Januar Vorstand und Arbeitsdirektor bei ABB Deutschland. Lena Kaltenmeier stieg als Global Head of Human Resources bei Compu Group Medical (CGM) ein. Von IBM Deutschland kam im Januar HR-Profi Norbert Janzen als Global Director HR Transformation zur Metro AG.

Februar

Sarena Lin ist seit dem 1. Februar 2021 "Chief Transformation and Talent Officer" im Vorstand der Bayer AG und Arbeitsdirektorin. Thelse Godewerth hat am 15. Februar 2021 als Executive Vice President Human Resources (HR) des Geschäftsbereiches Power Systems von Rolls-Royce (RPPS) die globale Personalleitung übernommen. Darleen Caron wurde als Chief Human Resources Officer (CHRO) in den Vorstand der Siemens Healthineers AG berufen und ist zudem Arbeitsdirektorin der Siemens Healthcare GmbH.

März

Katja Groß ist seit dem 1. März 2021 Vorständin der Fielmann AG. Das Personalressort wurde bis dahin seit 2018 interimistisch von Vorstandschef Marc Fielmann geführt. Groß ist die erste Frau im Vorstand des Unternehmens. Die bisherige Leiterin Konzern Personal Top-Management der VW AG, Maren Gräf, ist im März 2021 in den Vorstand der VW-Tochter Škoda Auto gewechselt und leitet den Bereich Personalwesen.

Bild: Fielmann AG Katja Groß

April

Dr. Martin Hofmann ist seit dem 1. April 2021 Leiter Konzern Personal Digitalisierung, Beratungscenter und Recruiting bei der Volkswagen AG (VW). Er war zuvor Personalvorstand der Cariad SE (zuvor: Car.Software Organisation), einem Software-Unternehmen von VW. Diese Position hat im April Dr. Rainer Zugehör übernommen. Dr. Astrid Arndt wurde zum 1. April als Chief People Officer (CPO) und bisher erste Frau in den Vorstand von Zalando berufen.

Mai

Angela Wörl rückte im Mai 2021 als Arbeitsdirektorin in den Konzernvorstand der Wacker Chemie AG auf. Bernd Osterloh ist seit Anfang Mai Personalvorstand bei der Volkswagen-Lkw-Tochter Traton. Er war zuvor Betriebsratschef bei VW und Mitglied im Präsidium des Volkswagen-Aufsichtsrats und bei der Traton SE.

Bild: Traton SE Bernd Osterloh

Juni

Mathias Schöttke ist seit dem 1. Juni 2021 Geschäftsführer und Arbeitsdirektor bei BASF Coatings. Er hat außerdem die globale HR-Verantwortung des Unternehmensbereichs Coatings inne. Inga Dransfeld-Haase wurde am 11. Juni 2021 als Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) wiedergewählt, worüber wir ausführlich berichtet haben. Im Juni 2021 wurde zudem Dr. Bettina Volkens, ehemalige Vorständin und Arbeitsdirektorin der Deutsche Lufthansa AG, zur neuen Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) gewählt. Der neue DGFP-Vorstand ist größer als der bisherige.

Juli

Sybille Reiß hat am 1. Juli 2021 als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Tui Group die Aufgaben von Dr. Elke Eller übernommen, die im Dezember 2020 ankündigte, ihren im Oktober 2021 planmäßig auslaufenden Vorstandsvertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Heide Thieme und Nadine Walde leiten seit Anfang Juli die Hauptabteilung Personal beim NDR. Die Redaktion des Personalmagazins hat im Juli außerdem die "40 führenden HR-Köpfe 2021" gekürt.

August

Group General Counsel Jochen Fuchs hat am 1. August 2021 zusätzlich die Rolle des Chief Human Resources Managers (CHRO) bei der Arvato Systems Gruppe übernommen. Tilmann Knoll folgte Anfang August 2021 als neuer Leiter Global People & Culture bei Axel Springer auf Florian Klages, der das Unternehmen verlassen hat.

September

Bettina Karsch, Personalchefin von Vodafone Deutschland, hat am 1. September 2021 als HR-Direktorin außerdem die Verantwortung für zehn europäische Cluster-Märkte des Unternehmens übernommen. Die ehemalige Personalchefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Anne-Sylvie Catherin, ging im September als Personalchefin zur Munich Re. Astrid Fontaine ist seit September als Vorständin für das Personalressorts der Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) verantwortlich – ihre Nachfolgerin als Personalvorständin bei Bentley Motors wurde zeitgleich Dr. Karen Lange.

Bild: Vodafone Bettina Karsch

Oktober

Ende Oktober 2021 hat Dr. Elke Eller, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Tui Group, wie angekündigt das Unternehmen verlassen. Sie zählt zu den "40 führenden HR-Köpfen 2019" des Personalmagazins und kam im Jahr 2015 zur Tui. Holger von Hebel ist seit Oktober 2021 Arbeitsdirektor und Finanzvorstand bei Bosch Rexroth. Und Magdalena Rogl ist seit dem 1. Oktober 2021 Project Lead für Diversity & Inclusion bei Microsoft Deutschland.

November

Malta Fazzari hat seit 1. November 2021 die Leitung des Personalbereichs bei Ringier Axel Springer Schweiz inne. Bei Mann+Hummel ist Oliver Rother als "Global Head of HR Operations and Europe" für das Personal aller Werke der Gruppe im Bereich Filtration sowie der Non-Filtration-Werke in Europa verantwortlich. Susan Quoohs verstärkt seit Mitte November 2021 die Index Gruppe als HR-Managerin.

Dezember

Sabine Kohleisen ist seit dem 1. Dezember 2021 Vorstandsmitglied der Daimler AG und verantwortlich für das Ressort Personal; gleichzeitig ist sie Arbeitsdirektorin des Unternehmens und Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz AG. Jürgen Rother hat Anfang Dezember 2021 als Head of Human Resources (HR) Horiba Europe die Personalleitung bei der Horiba Europa GmbH übernommen.

Bild: Mercedes-Benz AG Sabine Kohleisen

Ausblick auf 2022

Felicitas von Kyaw wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2022 zur Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland bestimmt. Sie war davor Geschäftsführerin Personal bei Coca-Cola Deutschland. Arne Puls wird ab Januar 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor bei MAN Truck & Bus und Mitglied des Executive Boards. Der Aufsichtsrat der Continental AG hat das im September 2022 auslaufende Mandat von Dr. Ariane Reinhart, Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit sowie Arbeitsdirektorin, vorzeitig bis September 2025 verlängert. Harald Gloy, Vorstand Operations und Personal bei der Lufthansa Cargo AG, scheidet zum 28. Februar 2022 aus dem Gremium und dem Unternehmen aus.





