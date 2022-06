Xavier Ros folgt bei der Audi AG auf Personalvorständin Sabine Maaßen. Clemens Schmid hat bei der Roche Deutschland Holding & Roche Diagnostics GmbH als Arbeitsdirektor übernommen. Und mit Yasmin Fahimi steht erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds.

Xavier Ros hat am 20. Mai 2022 als Vorstand für Personal und Organisation bei der Audi AG die Nachfolge von Dr. Sabine Maaßen angetreten, die das Unternehmen laut Mitteilung auf eigenen Wunsch verlassen hat. Sie hatte den Posten seit April 2020 inne. Ros war zuvor unter anderem zwischen 2013 bis 2015 Personalverantwortlicher bei VW Autoeuropa in Portugal, im September 2015 wurde er Vorstand für Personal und Organisation bei SEAT. Seine berufliche Karriere hatte er im Jahr 1994 bei Audi begonnen.

Bild: Audi AG Xavier Ros ist Nachfolger von Sabine Maaßen bei Audi.

Wechsel in der Geschäftsführung bei Roche in Deutschland

Clemens Schmid ist seit dem 31. Mai 2022 Arbeitsdirektor der Roche Deutschland Holding & Roche Diagnostics GmbH. Er folgt auf Andreas Schmitz, der das Unternehmen verlässt. Schmid wird damit Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet den Personalbereich deutschlandweit. Zuletzt war er als Personalleiter für den Bereich Diagnostics Strategy & Transformation in der Schweiz tätig.

Yasmin Fahimi zur DGB-Chefin gewählt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat im Mai 2022 mit Yasmin Fahimi erstmals eine Frau an die Spitze gewählt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete folgt auf Reiner Hoffmann, der nach zwei Amtsperioden aus Altersgründen nicht mehr angetreten ist. Als Vizevorsitzende wurde Elke Hannack im Amt bestätigt. Fahimi fordert eine "umfassende Modernisierung und Entstaubung" der Mitbestimmung in Unternehmen.

Bild: SPD-Parteivorstand Yasmin Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des DGB.

Wechsel im SMA-Vorstand: Barbara Gregor kommt von Thyssenkrupp

Ulrich Hadding, seit 2017 Vorstand für Finanzen, Personal und Recht bei der SMA Solar Technology AG, hat das Unternehmen am 31. Mai 2022 verlassen. Als Nachfolgerin kommt im Dezember 2022 Barbara Gregor. Sie ist Geschäftsführerin und Chief Financial Officer (CFO) bei der Thyssenkrupp Materials Trading GmbH und der Thyssenkrupp Materials Trading Gruppe. Thomas Pixa, Executive Vice President Finance bei SMA übernimmt die Aufgaben von Hadding interimistisch.

Arnoud Bos geht zu HDI Global

Bei HDI Global übernimmt im Juli 2022 Arnoud Bos die neu geschaffene Position des Global Head of Human Resources. Er ist derzeit Global Human Resources Director Den Haag bei Landal Greenparks.

Aareon stellt Vorstand neu auf

Dr. Ernesto Marinelli wird zukünftig die neu geschaffene Vorstandsfunktion als Chief People Officer (CPO) bei Aareon verantworten. Er gilt als ausgewiesener Experte für Human Resources (HR) und Transformation. Marinelli ist derzeit Global Head of Global People Success Services bei SAP und kommt am 1. Juli 2022 zu Aareon.

Neue HR-Verantwortliche bei Avantgarde

Dr. Lesley Anne Bleakney wird am 1. Juni 2022 Geschäftsführerin der Avantgarde Group und übernimmt als Chief People Officer (CPO) den Bereich Talent & Culture. Sie hatte zuletzt bei Lacoste als HR Director Central and Northern Europe die Personalverantwortung für Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Finnland und Schweden inne.

Marit Müller wird Personalvorständin bei Avacon

Mit Wirkung zum 1. August 2022 wird Marit Müller Personalvorständin bei Avacon. Sie folgt auf Julia Kranenberg, die das Unternehmen Ende Juli verlassen und in der gleichen Position bei Fraport anfangen wird. Müller war zuletzt Leiterin Personal und Führungskräftemanagement bei Envia Mitteldeutsche Energie.

Bild: Avacon AG Marit Müller übernimmt bei Avacon als Personalvorständin von Julia Kranenberg.

Neuer Head of HR bei Duravit

Ingo Henes ist seit Kurzem Head of Human Resources (HR) bei Duravit. Er kommt von Rentschler Biopharma, wo er als Senior Vice President Human Resources tätig war. Henes folgt auf Monika Casanova, die als Personalchefin zu Polypeptide in die Schweiz gewechselt ist. Als Chief Human Resources Officer (CHRO) wird sie auch Mitglied im Management Committee der Gruppe, wie das Unternehmen am 9. Mai 2022 mitteilte.

Nanotemper heuert Andreas Schmitz an

Andreas Schmitz startet am 1. Juli 2022 als Chief Human Resources Manager bei Nanotemper Technologies. Die Position wurde neu geschaffen. Schmitz kommt von Roche Diagnostics, wo er zuletzt Head of People & Culture Germany und Mitglied des Executive Boards war.

Marion Rövekamp verlässt die EWE AG

Bei der EWE AG wird eine Stelle vakant: Marion Rövekamp, Vorständin Personal und Recht und Arbeitsdirektorin, wird ihren Vertrag nicht über das Frühjahr 2023 hinaus verlängern. Die Personalmanagerin – vom Personalmagazin 2021 zu einer der 40 führenden HR-Köpfe gewählt – kam 2018 ins Unternehmen. Sie war zuvor unter anderem Leiterin Internationale Personalentwicklung bei der Deutschen Telekom AG und im Vorstand der DB Regio AG.

Bild: EWE AG

Cartonplast verstärkt sich mit Donato Andrisani

Donato Andrisani ist seit Mai 2022 Head Of Human Resources (HR) bei der Cartonplast Group. Er kommt von der Deutsche Bahn AG, wo er zuletzt als HR Business Partner bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH tätig war.

Neuer Chief People Officer bei Persistent

Yogesh Patgaonkar ist neuer Chief People Officer von Persistent Systems und Mitglied der Unternehmensleitung. Er folgt auf Sameer Bendre, der die Rolle des Chief of Operations übernehmen wird. Patgaonkar war zuvor als Berater tätig, auch im Coaching von Führungskräften.

Christian Lasch macht sich selbstständig

Mehr als 30 Jahre lang war Christian Lasch in der Personalorganisation der Siemens AG tätig, zuletzt seit September 2020 als Head of Employee Management and Placements. Seit Kurzem arbeitet Lasch als unabhängiger Personalberater in den Bereichen Personal-, Organisations- und Karriereentwicklung sowie Führungsthemen.

Maria Basler ist Partnerin bei Russell Reynolds

Seit dem 1. Mai 2022 ist Maria Basler Partnerin von Russell Reynolds in Frankfurt am Main. Sie übernimmt in der Personalberatung den Bereich Banken und Private Equity. Zuvor war Basler bei Egon Zehnder Leiterin des Bereichs Private Equity Deutschland.

dpa