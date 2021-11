Oliver Rother ist Global Head of HR Operations and Europe bei Mann+Hummel. Vera Vogel übernimmt als Vice President Human Resources bei Adecco Deutschland. Und Steffen Feldmann wird Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbands.

Mann+Hummel, Weltmarktführer in der Filtration, bündelt in der neu geschaffenen Stelle "Global Head of HR Operations and Europe" die Personalverantwortung für alle Werke der Gruppe und die Non-Filtration-Werke in Europa. Die Position wird von Oliver Rother verantwortet. Er kommt von der Schaeffler Gruppe, wo er seit März 2010 in verschiedenen Führungsfunktionen tätig war, zuletzt als Senior Vice President HR Asien/Pazifik.

Adecco Deutschland mit neuer VP Human Resources

Vera Vogel ist seit Kurzem Vice President (VP) Human Resources bei der Adecco Group in Deutschland. Sie folgt auf Daniela Duchewitz, die das Amt seit Oktober 2020 interimistisch innehatte. Zuvor war Vogel HR Director DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei der Page Group Deutschland.

Caritasverband ernennt neuen Personal- und Finanzvorstand

Steffen Feldmann wurde zum neuen Finanz- und Personalvorstand des Deutschen Caritasverbands gewählt und tritt die Position am 1. April 2022 an. Er folgt auf Hans-Jörg Millies, der sein Mandat Ende März 2022 aus privaten Gründen niederlegt. Feldmann wird verantwortlich sein für die Bereiche Finanzen, Personal und unternehmerische Belange. Ein drittes Vorstandsmitglied soll noch gewählt werden.

Bild: Caritas/Rizvani Steffen Feldmann

Personalvorstand verlässt die Lufthansa Group

Harald Gloy, Vorstand Operations und Personal bei der Lufthansa Cargo AG, scheidet zum 28. Februar 2022 aus dem Gremium aus, um sich unternehmerischen Herausforderungen außerhalb der Gruppe zu stellen. Er hatte das Operations-Ressort seit Januar 2019 geleitet, im März 2021 übernahm Gloy zusätzlich das Personalressort und damit die Rolle des Arbeitsdirektors.

Neue HR-Leiterin bei der Index Gruppe

Susan Quoohs verstärkt seit Mitte November 2021 die Index Gruppe als HR-Managerin. Sie verantwortet das Recruiting und die Personalentwicklung des Berliner B2B-Partners für Personalprofis. Quoohs kommt vom Bau- und Architekturunternehmen HDR, wo sie als Personalreferentin arbeitete. Zuvor leitete sie die Recruiting-Abteilung der Personalberatungen Schickler und Salesjob.

Helios-Personalleiter wechselt zum Carl-Thiem-Klinikum

Christoph Sander leitet seit Kurzem das Direktorat "Personal und Akademie" beim Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus. Er folgt auf Katrin Lukas, die zu den Leipziger Verkehrsbetrieben wechselte. Sander war zuvor Personalleiter bei den Wiesbadener Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken (Helios HSK).

Neuer Director Human Relations bei Interone

Jana Fidel ist neue Director Human Relations bei der Interone GmbH und Mitglied des Führungsteams. Die Digitalagentur ist Teil der BBDO Group Germany. Fidel kommt von Publicis Sapient, wo sie in den vergangenen 15 Jahren HR-Führungspositionen innehatte, zuletzt als Senior Manager People Strategy für die DACH-Region.

East End: Bettina Kasakewitsch wird Director Talents & Culture

Bettina Kasakewitsch übernimmt als Director Talents & Culture bei East End. Sie war zuvor mehr als 20 Jahre bei Springer & Jacoby tätig und führte zuletzt zehn Jahre lang bei Philipp & Keuntje die Abteilung Human Resources.

Bild: East End Bettina Kasakewitsch

Schoenberger Group befördert Christopher Scherer

Christopher Scherer ist seit kurzem Personalleiter bei der Schoenberger Group. Er kam 2018 ins Unternehmen und war seit September 2020 stellvertretender Personalleiter.

Neue Personalchefin bei Avolon

Ciara Ruane ist neue Personalchefin bei Avolon und gehört damit auch dem Exekutivkomitee des Unternehmens an. Zuletzt war sie Personalchefin bei Primark.

Wechsel bei Menu and More

Helene Teuscher ist seit dem 1. November Leiterin des Bereichs Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung bei Menu and More. Sie folgt auf Petra Wicki Fürst. Teuscher war zuletzt seit 2010 Global Learning & Development Specialist und Team Leader Recruiting bei Hocoma.

Leagas Delaney stellt sich im Bereich HR neu auf

Nicole Frese ist neue Director People & Organisation zur Agentur Leagas Delaney. Sie kommt von Fischer Appelt / Philipp & Keuntje, wo sie seit 2015 als Senior Human Resources Manager tätig war. Frese folgt auf Lena Sprang, die sich selbständig gemacht hat. Neben klassischen HR-Aufgaben soll sie das Thema Kultur weiter stärken.

Bild: Leagas Delaney Nicole Frese

Neue CPO bei LeanIX

Anja Stapelfeld ist neue Chief People Officer (CPO) bei LeanIX. Die Position wurde neu geschaffen. Sie kommt von Patsnap, wo sie seit 2019 als Vice President tätig war.

S Broker: Gaby Reiser leitet Personalbereich

Gaby Reiser ist seit Kurzem Director Personal und Revision bei S Broker. Sie folgt auf Jan Hendrik Kruse, der als Personalleiter zu Genius gewechselt ist. Reiser war zuvor seit 2015 Outplacement-Beraterin und Coach bei der gpe Gesellschaft für Personalentwicklung.

Neue Leiterin People & Culture bei DFI Real Estate

Miriam Kempener verantwortet seit Kurzem die Abteilung People & Culture bei DFI Real Estate. Die Stelle wurde neu geschaffen. Sie war zuvor seit 2018 Consultant & Coach für Führungskräfte.