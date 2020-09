Sabine Bendiek wechselt zum Jahresanfang 2021 von Microsoft Deutschland als Arbeitsdirektorin zu SAP. Katharina Rath übernimmt im Dezember als Personalvorstand bei DB Schenker. Sigrid Nagl wird neuer Personalvorstand und Arbeitsdirektorin der Envia Mitteldeutsche Energie AG.

Sabine Bendiek wechselt zum Jahresanfang 2021 von Microsoft Deutschland als Arbeitsdirektorin zu SAP. Katharina Rath übernimmt im Dezember als Personalvorstand bei DB Schenker. Sigrid Nagl wird neuer Personalvorstand und Arbeitsdirektorin der Envia Mitteldeutsche Energie AG.

Sabine Bendiek, seit 2016 Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland, fängt im Januar 2021 als Arbeitsdirektorin beim Softwarekonzern SAP an. Sie wird im SAP-Vorstand für die Bereiche Personal und Operations verantwortlich sein. Bendiek tritt die Nachfolge von Stefan Ries an, der das Unternehmen im Mai verlassen hatte. Sie ist damit eine weitere Frau neben Vertriebschefin Adaire Fox-Martin in der obersten Führungsebene von SAP.

Bild: Haufe Online Redaktion Sabine Bendiek

DB Schenker holt Katharina Rath

Katharina Rath wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 Personalvorstand bei DB Schenker. Sie kommt von Continental Automotive Technologies, wo sie zuletzt Senior Vice President Human Relations, Automotive Technologies und Holistic Engineering & Technologies sowie Mitglied des Automotive war. Bei DB Schenker folgt Rath auf Thomas Schulz, der das Unternehmen Ende Oktober 2020 verlassen wird. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 76.900 Mitarbeiter weltweit.

Bild: DB Schenker Katharina Rath

Bei Enviam folgt Sigrid Nagl auf Ralf Hiltenkamp

Sigrid Nagl wird neuer Personalvorstand der Envia Mitteldeutsche Energie AG (Enviam). Sie folgt auf Ralf Hiltenkamp, der Ende April 2021 in den Ruhestand geht. Ab dem 1. Dezember 2020 bis zum Ausscheiden von Hiltenkamp wird Nagl im Vorstand der Enviam AG bereits die Verantwortung für IT und Immobilienmanagement übernehmen. Ab Mai 2021 übernimmt sie dann in Gesamtverantwortung außerdem den Bereich Personal und wird als Arbeitsdirektorin für derzeit rund 3.300 Mitarbeiter zuständig sein. Nagl war seit Mai 2018 Geschäftsführerin und HR-Direktorin bei der E.ON Country Hub Germany GmbH.

Galeria Karstadt Kaufhof stellt Management vor

Nach erfolgreichem Schutzschirmverfahren macht Galeria Karstadt Kaufhof das Management bekannt. Das neu geschaffene Ressort "Logistik, IT, Prozesse, Supply Chain und Human Resources" übernimmt Dirk Lessing als Chief Operating Officer (COO). Er war bis Ende 2019 Vorstand der Takkt AG.

Frasec: Frank Haindl als Arbeitsdirektor bestätigt

Die Frasec Fraport Security Services GmbH (Frasec), eine Tochteru des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, hat Frank Haindl als Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor für weitere drei Jahre bis 2024 bestätigt. Die Frasec wird von drei Geschäftsführern geleitet.

Seeger wird Chief Human Resources und Arbeitsdirektion bei der RWE

Zvezdana Seeger wird zum 1. November 2020 als Chief Human Resources (CHR) in den Vorstand und als Arbeitsdirektorin der RWE AG bestellt. Das Ressort, in das auch die IT-Verantwortlichkeit fällt, wird seit 2017 von RWE-Vorstandschef Dr. Rolf Martin Schmitz in Personalunion geführt. Seeger war zuletzt Mitglied des Vorstands der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und Chief Operation Officer (COO) der Geschäftseinheit Private and Corporate Business der Deutschen Bank AG.

Bild: Haufe Online Redaktion Zvezdana Seeger

Tele Columbus ernennt neuen Senior Director HR

Andreas Pieczonka ist seit dem 1. September 2020 Senior Director Human Resources bei der Tele Columbus AG, einem Glasfasernetzbetreiber in Berlin. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung und wird den Vorstand bei der Personalstrategie, der Personalentwicklung und der Digitalisierung unterstützen. Peiczonka verantwortete zuletzt als Vice President Human Resources die deutsche Personalabteilung beim Biotechnologieunternehmen Evotec SE.

Wechsel in der Führung der EWM

Susanne Szczesny-Oßing ist seit dem 1. September 2020 Vorstandsvorsitzende der EWM AG. Sie folgt auf ihre Mutter Angelika Szczesny-Kluge, die den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt. Szczesny-Oßing übernimmt damit gleichzeitig die Position des Vorstands Personal in dem Familienunternehmen.

Technimark mit neuem Leiter Personal

Willi Jacquorie ist seit Anfang September Personalleiter der Technimark GmbH. Er war zuvor seit Juni 2019 als HR-Business Partner bei dem Lieferanten für Konsumgüter tätig.

Neue Personalchefin bei Swisscom

Die Swisscom bekommt zum 1. Februar 2021 eine neue Personalchefin. Klementina Pejic löst bei dem Schweizerischen Telekommunikationsunternehmen mit knapp 19.000 Mitarbeitern Hans C. Werner ab, der die Swisscom verlassen wird. Pejic ist derzeit Head of Human Resources bei Clariant International.

BDA: Christina Ramb ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung

Christina Ramb ist seit dem 1. September 2020 neues Mitglied der Hauptgeschäftsführung der BDA, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (Berlin). Sie folgt auf Peter Clever, der zum 31. August 2020 aus Altersgründen ausgeschieden ist. Ramb war bis zum 31. August 2020 Leiterin der Abteilung Arbeit und Qualifizierung im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen und bereits von 2002 bis 2018 schon bei der BDA beschäftigt, zuletzt als Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt.