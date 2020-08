Claudia Karschti ist neue Director Human Resources bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany. Nadja Mayer steigt zur Personalchefin bei Mazda Motors Deutschland auf. Und Arbeitsdirektor und Vorstandschef Bernd Eulitz verlässt nach nur zehn Monaten im Amt Knorr-Bremse.

Claudia Karschti ist neue Director Human Resources bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany. Nadja Mayer steigt zur Personalchefin bei Mazda Motors Deutschland auf. Und Arbeitsdirektor und Vorstandschef Bernd Eulitz verlässt nach nur zehn Monaten im Amt Knorr-Bremse.

Claudia Karschti ist Director Human Resources (HR) bei Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany. Sie folgt auf Bruno Bittis. UWR beschäftigt nach eigenen Angaben insgesamt 3.400 Mitarbeiter, 450 davon in Deutschland. Karschti war zuletzt Head of People & Culture für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Scheiz) / Dänemark bei Kentucky Fried Chicken (KFC) und Mitglied der Geschäftsleitung von Yum Restaurants International.

Neue Personalchefin bei Mazda Motors Deutschland

Nadja Mayer ist seit dem 1. August 2020 Senior Managerin Human Resources & General Administration bei Mazda Motors Deutschland. Sie folgt auf Elena Bankstahl-Tesch, die das Unternehmen verlässt. Mayer ist seit 2013 im Personalbereich des Unternehmens tätig, zuletzt als Team Leaderin HR Operations & HR Services. 2018 wurde sie zur Team Leaderin HR Operations & HR Services befördert. Mazda Motors Deutschland beschäftigt nach eigenen Angaben 159 Mitarbeiter.

Bild: Mazda Motors Deutschland Nadja Mayer

Bernd Eulitz geht: Knorr-Bremse sucht neuen Vorstandschef und Arbeitsdirektor

Erst Anfang November 2019 wurde Bernd Eulitz zum Vorstandsvorsitzenden und Arbeitsdirektor der Knorr-Bremse AG berufen. Zum 31. August 2020 ist er aus dem Unternehmen ausgeschieden. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen die Vorstände Dr. Peter Laier, Frank Markus Weber und Dr. Jürgen Wilder die Aufgaben von Eulitz.

Personalchef Thomas Schulz verlässt DB Schenker

Thomas Schulz, Member of the Board of Management (Human Resources), scheidet Ende Oktober mit Ablauf seines regulären Bestellungszeitraumes aus dem Vorstand von DB Schenker aus. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Die Nachfolge steht noch nicht fest. Schulz wurde im November 2012 in den Vorstand der Schenker AG berufen.

Brown-Forman Germany-Czechia hat wieder einen Personalchef

Alejandro Barrios Villela ist seit dem 1. August 2020 Director Human Resources (HR) bei Brown-Forman Germany-Czechia and Europe Commercial Strategy. Er folgt auf Rebecca Inglis, die jetzt HR Director Asia Pacific ist. Die Stelle war seit Jahresbeginn vakant. Die Brown-Forman Corporation beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 4.800 Mitarbeiter. Barrios Villela startete 2013 als HR-Director Mexico in dem Unternehmen.

Bild: Brown-Forman Alejandro Barrios Villela

Wechsel im Vorstand der Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Steffen Kaiser wird mit Wirkung zum 1. September 2020 Chief Financial Officer (CFO) bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Er verantwortet in dieser Position auch den Bereich Personal. Kaiser folgt auf Alexander Schöllhorn, der Ende September aus dem Unternehmen ausscheiden und zu Uhlmann Pac Systeme wechseln wird. Kaiser war zuletzt im Jenoptik Konzern als CFO der Division Light & Production tätig.

Bei Steigenberger wird der Arbeitsdirektor interimistisch zum CEO

Arbeitsdirektor und Chief Financial Officer (CFO) Matthias Heck wird ab Oktober interimistisch die Aufgaben von Chief Executive Officer (CEO) Thomas Willms bei der Steigenberger Hotels AG und der Deutschen Hospitality übernehmen. Willms hatte am 27. August seinen Rückzug bekannt egeben. Die Nachfolge steht noch nicht fest. Willms kam 2017 zu den Steigenberger Hotels und hatte dort vorerst die Stelle als Chief Operating Officers (COO) inne.

Elisabeth Richter leitet HR-Bereich bei Kemper

Als neue Chief Financial Officer (CFO) bei der Kemper GmbH verantwortet Elisabeth Richter ab sofort die Bereiche Human Resources (HR), Finance und Controlling des Unternehmens. Richter stieg bei Kemper 2018 zur Chief Operating Officer (COO) auf. Seit zehn Jahren koordiniert sie zudem die Ausbildung bei Kemper, einem Hersteller von Absaug- und Filteranlagen für die metallverarbeitende Industrie. Als CFO steigt sie in die Geschäftsleitung auf.

Bild: Kemper GmbH Elisabeth Richter

Neue Head of HR and Legal bei Creditshelf

Natali Bily hat vor Kurzem die Leitung der HR- und Legal-Abteilung bei der Creditshelf AG in Frankfurt am Main übernommen. Das Fintech wurde 2014 gegründet und ging 2018 an die Börse. Bily war zuvor knapp acht Jahre beim Industriedienstleister Bilfinger SE tätig, zuletzt als Head of HR Operations am Standort Mannheim.

Anja Michael avanciert zum CPO bei Avira

Das Softwareunternehmen Avira hat vor Kurzem Anja Michael zum Chief People Officer befördert. Sie war bereits seit 2012 als Vice President Global Human Resources im Unternehmen tätig. Avira beschäftigt nach eigenen Angaben 500 Mitarbeiter weltweit.

Bei Robart folgt Licciardi auf Regensburger

Daniel Licciardi folgt bei Robart als Human Resources Manager auf Verena Regensburger, die als Human Capital Managerin zu Netcetera gewechselt ist. Robart beschäftigt zirka 60 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland, den USA und China. Licciardi kommt von Hill International, wo er seit 2017 Researcher & Consultant, Active Sourcing-Verantwortlicher & Recruiter war.

Annika Wehrle geht zu Syseleven

Bei der Berliner Syseleven GmbH ist Annika Wehrle seit dem 1. August 2020 Head of People. Wehrle kommt von der Flix Mobility GmbH, wo sie als Teamlead Human Resources Management (HRM) für den Standort Berlin verantwortlich war.

Personalmanagement: Nicole Richter übernimmt Professur an der HSD

Dr. Nicole Richter wird zum 1. September 2020 zur Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unternehmensführung, -organisation und Personalmanagement für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Düsseldorf (HSD) berufen. Sie war in der Praxis unter anderem als Personalreferentin bei der Metro Cash & Carry International GmbH und als Regional Talent and Succession Manager Europe / MENA (Middle East and North Africa) bei der Metro AG tätig. Seit Dezember 2011 lehrte sie am Düsseldorfer Standort der IUBH Internationale Hochschule im Fachgebiet Human Resources.