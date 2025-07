Sebastian Schieberl übernimmt als Personalvorstand bei BP Europa. Gunnar Kilian ist als Personalvorstand aus dem Volkswagen-Konzern ausgeschieden. Und Elena Erler-Höpfinger ist neue Arbeitsdirektorin bei MAN Truck & Bus Deutschland.

Der Nachfolger von Inga Dransfeld-Haase, die BP Europe verlassen wird, steht fest: Sebastian Schieberl wurde im Juli 2025 mit sofortiger Wirkung zum Personalvorstand BP Europe ernannt. Er bleibt in Personalunion Vice President People & Culture German Refining sowie Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen. Schieberl ist seit 2019 bei BP tätig.

Bild: BP Sebastian Schieberl

Volkswagen und Personalvorstand Gunnar Killian trennen sich

Gunnar Kilian ist mit sofortiger Wirkung aus dem Konzernvorstand der Volkswagen AG ausgeschieden, wie das Unternehmen am 4. Juli 2025 mitteilte. Die Aufgaben des Ressorts Personal hat kommissarisch Thomas Schäfer übernommen. Grund für die Trennung seien unterschiedliche Vorstellungen bei der Steuerung von Beteiligungsgesellschaften, heiß es zur Begründung. Kilian hatte im April 2018 das Amt des Arbeitsdirektors im Konzernvorstand übernommen.

Neue Arbeitsdirektorin bei MAN Truck & Bus Deutschland

Elena Erler-Höpfinger ist seit Juli 2025 Geschäftsführerin HR bei Man Truck & Bus Deutschland. Sie ist Nachfolgerin von Marc Appelt, der seine neue Stelle als Geschäftsführer bei Man Truck & Bus Malaysia angetreten hat. Erler-Höpfinger ist seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen, zuletzt als Lead HR Business Partner im Vorstandsressort Sales bei Man Truck & Bus.

Bild: Man Truck & Bus Deutschland Elena Erler-Höpfinger

Ergo Group stellt Vorstand neu auf

Wie die Ergo Group im Juli bekannt gab, wird Vorständin Lena Lindemann zum 1. Oktober 2025 zusätzlich zu Funktion als Arbeitsdirektorin mit den Bereichen Personal und Allgemeine Dienste das Ressort von Ulf Mainzer (Recht, Compliance, Einkauf und Corporate Governance) übernehmen. Er scheidet den Angaben zufolge zum Jahresende 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

Hamburg Airport: Svenja Bonnichsen wird Personalchefin

Zum 1. Oktober 2025 wird Svenja Bonnichsen Bereichsleiterin Human Resources (HR) am Hamburger Flughafen. Bis dahin besteht eine interimistische Lösung: Geschäftsführerin Berit Schmitz wird sich die Verantwortung mit einem externen Berater teilen. Bonnichsen war zuletzt Leiterin Personal bei den Hamburger Energienetzen.

Åsa Lautenberg ist CHRO bei DKV Mobility

Bei DKV Mobility trat Åsa Lautenberg am 1. Juli 2025 die Position als neue Chief Human Resources Officer (CHRO) an. Sie folgt auf Jana Eggerding-Tenhagen, die das Unternehmen Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Lautenberg war zuletzt Chief People Officer und Vorstandsmitglied der Wittur Group.

Bild: DKV Mobility Åsa Lautenberg

Aareon erweitert HR-Verantwortung

Sabrina Dick, bislang für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Aareon verantwortlich, übernimmt künftig die gruppenweite Leitung des Bereichs People & Culture. Ihr Aufgabenbereich wird erweitert.

Carl Remigius Fresenius Education: CFO übernimmt People & Culture

Dr. Stefan Endriß, seit Januar 2025 Chief Financial Officer (CFO) bei der Carl Remigius Fresenius Education Group, hat im Juli zusätzlich zu seinen Aufgaben auch die Verantwortung für die Bereiche People & Culture, IT und Digitalisierung übernommen.

Jochen Moll wird Geschäftsführer von Atoria

Die Proalpha Group, Anbieter von ERP- und Business Applications für den Mittelstand, hat im Juli 2025 Jochen Moll zum Geschäftsführer des Gruppenunternehmens Atoria ernannt, das auf Human Capital Management (HCM)-Lösungen spezialisiert ist. Er kommt von 1WorldSync, wo er seit 2020 Geschäftsführer war.

Vita Zahnfabrik ernennt Junior HR Business Partner

Michael de Castro Lima ist seit Kurzem Junior HR Business Partner bei der Vita Zahnfabrik. Er war zuvor bei Etengo, zuletzt als Senior Talent Acquisition Manager.

Neue Arbeitsdirektorin bei der BASG

Carola Aldag ist seit dem 1. Juli 2025 Arbeitsdirektorin und Vorstandsmitglied für Betrieb und Personal bei der Bremer Straßenbahn AG (BASG). Sie kommt von DB Cargo, wo sie seit 2023 als Leiterin HR Development & Transformation tätig war.

Bild: BASG Carola Aldag

Personalleitung der Donau Versicherung wechselt

Anfang Juli 2025 hat Daniela Hagmann die Leitung der Personalabteilung der Donau Versicherung übernommen. Sie folgt auf Gertrud Drobesch, die in den Ruhestand getreten ist. Hagmann war seit 2024 bereits stellvertretende Leiterin der Personalabteilung.

KRH: Neue Geschäftsführerin Personal steht fest

Georgia Borttscheller wird ab Januar 2026 Geschäftsführerin Personal beim Klinikum Region Hannover (KRH), wie das Unternehmen im Juli bekannt gab. Sie wird die Aufgaben von Michael Born übernehmen, der Ende 2025 in den Ruhestand wechseln wird. Borttscheller ist derzeit noch Prokuristin und Geschäftsbereichsleiterin Personal und Personalentwicklung beim Klinikum Ernst von Bergmann.

Neuer Fachbereichsleiter Personal in Potsdam

Christian Meyer wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli 2025 als Fachbereichsleiter Personal der Landeshauptstadt Potsdam bestätigt. Er war zuvor Bereichsleiter Personal in der Stadtverwaltung und wird das neue Amt im September antreten. Die Position war seit Juni kommissarisch besetzt, nachdem Dr. Uta Kletzing als Gleichstellungsbeauftragte nach Brandenburg gewechselt war.





Das könnte Sie auch interessieren:

Das sind die "40 führenden HR-Köpfe 2025"

Julia Bangerth ist neue DGFP-Vorstandsvorsitzende

Matthias Kempf wird neuer BPM-Präsident