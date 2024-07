Nachhaltigkeitsmanager gesucht: Diese Eigenschaften zählen

Bild: AdobeStock Flexibilität und die Bereitschaft, Neues zu lernen - das sind zwei der für Nachhaltigkeitsmanager:innen wichtigsten Eigenschaften.

Viele Unternehmen werden in den kommenden Jahren mindestens eine:n Nachhaltigkeitsmanager:in einstellen müssen oder wollen. Die große Frage ist: Welche Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten sind entscheidend, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein? Recruiting-Experte Henrik Zaborowski zeigt in diesem Gastbeitrag, was zum Idealprofil gehört.