Lego stellt Reifen aus recycelten Fischernetzen vor

Lego setzt auf Recycling: Mit Reifen aus recycelten Fischernetzen und Motoröl will das Unternehmen den Einsatz fossiler Rohstoffe reduzieren. Die neuen Materialien sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie, bis 2032 verstärkt auf erneuerbare oder recycelte Ressourcen umzusteigen.

Die Lego Gruppe hat angekündigt, künftig Reifen für ihre Bausätze aus recycelten Materialien herzustellen. Nach Angaben von Lego enthalten die neuen Reifen „rSEBS“, ein Material, das durch die Wiederverwendung von ausrangierten Seilen und Netzen von Hochseeschiffen in Kombination mit recyceltem Motoröl entsteht. Ziel ist es, den Einsatz fossiler Rohstoffe zu reduzieren. Die neuen Reifen enthalten mindestens 30 Prozent recycelte Bestandteile und sind bisher in sieben LEGO-Sets zu finden. Bis Ende 2025 sollen sie in rund 120 verschiedenen Sets zum Einsatz kommen.

Legos Nachhaltigkeitsstrategie

Annette Stube, Chief Sustainability Officer bei Lego, sagt: Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Lego-Produkte nachhaltiger zu machen und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. In den letzten fünf Jahren haben wir viel Zeit in die Entwicklung und Erprobung dieses neuen Recyclingmaterials investiert, um sicherzustellen, dass es unseren hohen Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit entspricht.

Die Initiative ist Teil einer Reihe von Maßnahmen, die das Unternehmen ergreift, um seinen Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachzukommen. Dazu gehört das Ziel, bis 2032 Produkte aus nachhaltigeren Materialien herzustellen, das heißt aus erneuerbaren oder recycelten Ressourcen, die wenig oder keinen Abfall erzeugen. Dazu gehören auch Projekte wie die Verwendung von Bio-Polyethylen aus Zuckerrohr für bestimmte Lego-Teile und die Verwendung von recyceltem Kunstmarmor für transparente Elemente.

Ein Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie der Lego Gruppe ist die Investition in die Erforschung nachhaltiger Materialien, um den CO2-Fußabdruck von Produkten und Verpackungen zu reduzieren. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 hat Lego den Anteil erneuerbarer Materialien in seinen Bausteinen im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent erhöht.

Herausforderungen bei der Umstellung

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine Pläne zur Herstellung von Steinen aus rPET-Kunststoff aus recycelten Flaschen - eines seiner wichtigsten Projekte zur Abkehr von fossilen Kunststoffen - nach zweijährigen Tests aufgegeben habe, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass dies letztlich nicht zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen führen würde. Die Lego-Gruppe hat nach eigenen Angaben mehr als 600 verschiedene Materialien für ihre Steine und Elemente getestet.