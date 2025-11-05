Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
EU-Umweltminister einigen sich auf Klimaziel bis 2040
Bild: AdobeStock CO2-Ausstoß senken bis 2040, aber auch mithilfe außereuropäischer Zertifikate: So lautet der Kompromiss der EU-Umweltminister.

Nach mehr als 20 Stunden langem Feilschen steht fest: Die EU-Länder wollen den Treibhausgasausstoß bis 2040 um 90 Prozent reduzieren – auch mit Hilfe aus dem außereuropäischen Ausland.

Zum Klimaschutz wollen die EU-Staaten ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Nach einem Kompromiss der Umweltminister sollen allerdings fünf Prozentpunkte davon durch Deals mit dem außereuropäischen Ausland erkauft werden können, wie die dänischeEU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Die Minister hatten bis in den frühen Mittwochmorgen in teils chaotischen Verhandlungen um eine Einigung gerungen, über die nun noch mit dem Europaparlament verhandelt werden muss.

Bis 2035 sollen die Emissionen zwischen 66,25 Prozent und 72,5 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Diesen Klimaplan muss die EU nun für die Weltklimakonferenz COP30 bei den Vereinten Nationen einreichen. Die Zeit drängt: Die Konferenz in Brasilien beginnt in wenigen Tagen. Zwei Fristen, im Februar und zuletzt im September, wurden schon gerissen, weil sich die Mitgliedsstaaten nicht einig geworden waren.

Klimaschutz abschwächen, um Wirtschaft zu entlasten?

Den Kommissionsvorschlag schwächten die Länder nun deutlich ab. Denn mit Blick auf wirtschaftliche Belastungen, ein angespanntes geopolitisches Umfeld und Probleme der Industrie regte sich in einigen EU-Staaten bis zuletzt Widerstand. Nun sollen laut Kompromiss unter anderem bis zu fünf Prozentpunkte schon ab 2031 durch Klimazertifikate aus dem Ausland erzielt werden können. Die EU-Kommission hatte drei Prozentpunkte ab 2036 vorgeschlagen, Deutschland unterstützte das. 

Bislang muss die EU ihre Klimaziele durch Treibhausgas-Minderungen auf eigenem Boden erreichen. Mit Klimazertifikaten aus Nicht-EU-Ländern sollen Treibhausgasemissionen, die in der EU entstehen, verrechnet werden können: So soll etwa möglich sein, Emissionsgutschriften für Projekte der Kohlenstoff-Speicherung oder -Entnahme aus der Atmosphäre zu kaufen und zu den inländischen Reduktionen zu addieren.

Das könnte sie auch interessieren:

Wirrwarr um die EU-Entwaldungsverordnung – und was Unternehmen jetzt tun sollten
Omnibus: Mittelstand für starke Standards und pragmatische Umsetzung
VSME: Der neue Standard für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte von KMU
 


dpa
Schlagworte zum Thema:  Nachhaltigkeit , Klimaschutz , Klimawandel
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Umwelt
EU-Klimaziel 2040: EU-Kommission will 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040
Hitzewelle Paris 2025

Klimaschutz spielt in der Öffentlichkeit eine geringere Rolle als noch vor einigen Jahren. Die EU-Kommission legt dennoch ein neues Ziel fest. Doch es gibt eine kleine Hintertür.
Klimapolitik: EU-Kommission muss Klimaziel für 2040 vielleicht abschwächen
Hoekstra, Wopke

Um 90 Prozent sollen die Emissionen bis 2040 reduziert werden, empfahl die EU-Kommission zuletzt. Vielleicht aber muss sie sich mit weniger zufriedengeben. Bis Klarheit herrscht, dauert es aber noch.
Klimaschutzbericht 2025: Umweltministerium macht Kehrtwende beim Heizungsgesetz
Klimakrise Demo It's not easy being green Kermit the frog

Das Bundeskabinett hat den Klimaschutzbericht 2025 beschlossen. Frühere Aussagen zum Heizungsgesetz als eines der wirksamsten Instrumente im Gebäudesektor hat das Umweltministerium angepasst – so geht es weiter.
Net-Zero-Ziel: Klimaschutzgesetze der Bundesländer im Überblick
Frau Architekt Planer Bauherr Windkraft Hausmodell Klimaschutz

Der Bund hat das Klimaschutzgesetz zuletzt 2024 konkretisiert. Die Bundesländer ziehen schrittweise nach. Manche schießen teilweise über den Net-Zero-Zeitplan – und die Ziele – hinaus. Was gilt schon oder ist geplant?
Haufe Shop: Finden statt Suchen – Jobs für Fach- und Führungskräfte.
Haufe Stellenmarkt HR

Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften im Bereich Sustainability? Auf dem Haufe-Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern für Ihre Zielgruppe.