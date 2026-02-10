Entsorgung

EU verbietet Firmen Vernichtung unverkaufter Kleidung

News 10.02.2026 | 15:49 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
EU verbietet Firmen Vernichtung unverkaufter Kleidung
Bild: E+ 4 bis 9 Prozent der Textilien werden zerstört, bevor sie überhaupt getragen wurden. Die EU will dagegen vorgehen.

Jährlich landen Millionen nicht verkaufter T-Shirts, Hosen und Schuhe in der EU im Müll – mit Folgen für Umwelt und Klima. Die EU schiebt dem nun einen Riegel vor. Ab dem 19. Juli dürfen große Modeunternehmen unverkaufte Kleidung nur noch unter strengen Auflagen entsorgen. Ziel der neuen Regeln ist es, Abfälle zu reduzieren, CO2-Emissionen zu senken und nachhaltige Alternativen zu fördern.

Große Mode-Unternehmen in der EU dürfen nicht verkaufte Kleidungsstücke und Schuhe ab dem 19. Juli nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen vernichten. Für mittlere Unternehmen soll die Regel ab 2030 gelten, die die EU-Kommission mitteilte. Ausnahmen gibt es etwa für beschädigte Waren. Außerdem müssen mittlere Unternehmen ab 2030 Informationen über nicht verkaufte Konsumgüter, die sie entsorgen, offenlegen. Große Firmen müssen dies bereits tun.

Von der Müllhalde zum Modelabel: Was die EU jetzt vorschreibt

Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, würden Unternehmen mit den Vorgaben ermutigt, ihre Bestände effizienter zu verwalten, Rücksendungen besser zu handhaben und Alternativen wie Weiterverkauf, Wiederaufarbeitung, Spenden oder Wiederverwendung zu prüfen - anstatt Lagerbestände zu vernichten. Die Regeln sollen dazu beitragen, Abfälle zu reduzieren, Umweltschäden zu verringern und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen zu schaffen, die nachhaltige Geschäftsmodelle verfolgen, hieß es weiter.

Ressourcen schonen, Klima schützen: Warum die neuen Regeln wichtig sind

Hintergrund ist, dass nach Kommissionsangaben jedes Jahr allein in Europa schätzungsweise 4 bis 9 Prozent der unverkauften Textilien zerstört werden, bevor sie überhaupt getragen wurden. Diese Abfälle verursachten rund 5,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, was fast den gesamten Nettoemissionen Schwedens im Jahr 2021 entspreche. Allein im deutschen Onlinehandel würden jährlich fast 20 Millionen zurückgesandte Artikel entsorgt.


Das könnte Sie auch interessieren:

dpa
Schlagworte zum Thema:  Umweltmanagement , Nachhaltigkeitsmanagement , Abfallmanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Umwelt
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Impulse für nachhaltige Geschäftsmodelle: Wachstum mit Wurzeln
Wachstum mit Wurzeln

Nachhaltigkeit wird häufig vor allem als Kostenfaktor gesehen, dabei bietet sie ökonomische und ökologische Vorteile. Juergen L. Sommer und Kai Gondlach zeigen, wie die Prinzipien des Gärtnerns auf die Geschäftswelt übertragen werden können.
Nachhaltigkeit erfolgreich umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Höchste Zeit zum Handeln: Nachhaltigkeit machen
Nachhaltigkeit machen

Yvonne Zwick fordert aktives Handeln für eine nachhaltige Zukunft. In 17 Thesen, basierend auf den SDGs, erklärt sie, wie Nachhaltigkeit Teil unseres Alltags wird. Dabei geht es um eine gerechte Wirtschaft, die mehr schafft als zerstört.
Nachhaltigkeit umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich