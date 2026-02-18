Klimaanpassung zwischen Panik und Passivität: Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, physische Klimarisiken greifbar und handlungsfähig zu machen. Dieser Artikel zeigt, wie der „Adaptation Sweet Spot“ als klar definierter Handlungsraum hilft, Risiken effektiv zu managen und Anpassungsmaßnahmen gezielt umzusetzen.

Klimaanpassung wird in Unternehmen oft entweder zu klein oder zu groß gedacht.

Zu klein, wenn man davon ausgeht, dass bestehende Standards und Versicherungen schon ausreichen werden. Zu groß, wenn man sich ausschließlich mit Extrem- und Kollapsszenarien beschäftigt, die zwar eindrücklich sind, aber kaum handlungsfähig machen. Beides führt in der Praxis häufig zum gleichen Ergebnis: Nichtstun.

Dieser Beitrag schlägt eine andere Perspektive vor. Er zeigt, dass wirksame Klimaanpassung weder im Status quo noch im Katastrophenfall entschieden wird, sondern in einem klar identifizierbaren Handlungsraum dazwischen – dem Adaptation Sweet Spot.

Wenn Klimarisikodiskussionen ins Leere laufen

Ein typisches Bild:

Das fiktionale Unternehmen „DeltaCorp“ beschäftigt sich erstmals systematisch mit physischen Klimarisiken. Die Diskussion springt schnell zu Szenarien mit extremen Hitzewellen, überfluteten Standorten, kollabierenden Lieferketten. Die Risiken sind real - aber sie bleiben abstrakt. Ein Teil des Managements reagiert mit Distanz: zu weit weg, zu unsicher. Andere mit Resignation: wenn das kommt, können wir ohnehin nichts mehr tun. Der Finanzbereich fragt nach belastbaren Zahlen, der operative Bereich nach Prioritäten.

Am Ende bleibt das Gefühl, dass das Thema wichtig ist, aber schwer greifbar. Investitionsentscheidungen werden vertagt, während sich die Rahmenbedingungen langsam weiter verschlechtern. In vielen Workshops zeigt sich ein ähnliches Muster: Sobald Diskussionen auf Extremereignisse kippen, verstummt der Raum. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil der Handlungsspielraum nicht mehr erkennbar ist.

Das Problem liegt nicht im mangelnden Problembewusstsein, sondern in der falschen Rahmung: Klimaanpassung wird entweder als Randthema oder als Überforderung diskutiert. Dadurch unterschätzen Unternehmen die möglichen Auswirkungen (siehe auch „Dax-Konzerne planen Klimaschocks nicht ein“ Handelsblatt 19.12.2025).

Klimaexposition und Schaden - eine klare Logik

Um handlungsfähig zu werden, hilft ein einfaches, aber konsequentes Bild.

Am Anfang steht die Klimaexposition:

Temperaturen, Hitzetage, Starkniederschläge, Windereignisse, also die Intensität der Klimagefahren, denen ein Asset, ein Standort oder eine Wertschöpfungskette ausgesetzt ist.

Am Ende steht der Schaden:

ökonomische Verluste in Euro oder als Anteil am Wert der betrachteten Einheit.

Zwischen beidem liegt die entscheidende Größe: Eine Asset-spezifische Schadenkurve. Ein Logistikstandort mit großen versiegelten Flächen reagiert auf Starkregen völlig anders als ein Produktionsstandort mit Puffersystemen und Notfallplänen - selbst bei identischer Niederschlagsintensität. Die Klimaexposition ist dieselbe. Die Schadenkurve nicht.

Diese Kurve beschreibt, wie stark ein konkretes Asset, eine Organisation oder eine Wertschöpfungskette auf zunehmende Klimaexposition reagiert. Sie bündelt Vulnerabilität, Sensitivität, technische Auslegung, organisatorische Resilienz und betriebliche Puffer; all das, was darüber entscheidet, ob ein zusätzlicher Hitzetag kaum spürbar ist oder massive Schäden auslöst.

Warum Schadenkurven asymptotisch verlaufen

Empirisch und physikalisch zeigt sich: Schäden steigen nicht proportional mit der Klimaexposition.

Bei niedriger Exposition passiert lange wenig.

Ab bestimmten Schwellen steigen die Schäden stark an.

Und im Extremfall nähern sie sich dem vollständigen ökonomischen Verlust der betrachteten Einheit an.

Mehr als 100 Prozent des Werts eines Assets oder einer Organisation können nicht zerstört werden - ökonomisch betrachtet.

Gleichzeitig ist klar: Aus gesellschaftlicher oder systemischer Perspektive können die Folgen weit über diesen Wert hinausgehen. Arbeitsmärkte, regionale Wirtschaft, soziale Stabilität oder kritische Infrastrukturen sind davon betroffen. Diese Effekte sind real und relevant; sie liegen jedoch bewusst außerhalb des hier betrachteten Entscheidungsmodells, das auf unternehmerische Steuerungsfähigkeit fokussiert.

Drei Zonen entlang der Schadenkurve

Entlang dieser Kurve lassen sich drei Bereiche unterscheiden, die jeweils eine andere Managementlogik haben.

Erstens: der kontrollierte Bereich.

Bei geringer Klimaexposition bleiben Schäden überschaubar. Prozesse funktionieren, Abweichungen lassen sich auffangen. In diesem Bereich geht es vor allem darum, den Status quo zu verstehen: Wo liegen Schwellen? Welche Annahmen sind implizit? Welche Frühindikatoren gibt es? Versicherung spielt hier kaum eine Rolle - weil es schlicht wenig zu versichern gibt.

Zweitens: der Adaptation Sweet Spot.

Mit zunehmender Exposition wird die Kurve steil. Schäden nehmen schnell zu, sind aber noch nicht irreversibel. Systeme geraten unter Druck, bleiben jedoch funktionsfähig. Genau hier lohnt sich Analyse. Genau hier liegt der Business Case für Anpassung.

Im Sweet Spot entscheidet sich, ob ein Asset dauerhaft beherrschbar bleibt oder schrittweise in einen Hochrisikozustand übergeht. Anpassungsmaßnahmen entfalten hier ihre größte Wirkung, weil sie starke Schadenanstiege verhindern oder verzögern.

Drittens: der Verlust- und Kollapsbereich.

Bei sehr hoher Exposition nähern sich Schäden dem Totalverlust. Anpassung wirkt nur noch begrenzt, operative Spielräume schrumpfen. Diese Zone ist relevant für langfristige Portfolio- und Standortentscheidungen - sie ist aber kein sinnvoller Ausgangspunkt für operative Anpassungsstrategien.

Der Sweet Spot: griffiger Begriff – und realer Entscheidungsraum

Der Begriff Adaptation Sweet Spot ist bewusst griffig gewählt. Er hilft, in Organisationen Aufmerksamkeit zu bündeln und Diskussionen von abstrakten Extremen zurück in einen handhabbaren Entscheidungsraum zu holen.

Aber: Der Sweet Spot ist nicht nur ein Narrativ zur Akzeptanzsteigerung. Er beschreibt einen realen, analytisch bestimmbaren Handlungsraum, in dem Anpassung zugleich wirksam und wirtschaftlich steuerbar ist.

Der Sweet Spot ist dort, wo drei Bedingungen gleichzeitig gelten:

Schäden steigen spürbar und schnell an (die Kurve wird steil). Das System ist noch funktionsfähig (Schäden sind nicht irreversibel). Es gibt Hebel, die den Verlauf der Schadenkurve messbar beeinflussen (technisch, organisatorisch, operativ).

Gerade weil Unternehmen für Opex- und Capex-Entscheidungen belastbare Prioritäten brauchen, ist dieser Bereich entscheidend: Er ist der Punkt, an dem man nicht mehr über „ob“, sondern über wo zuerst und womit spricht.

Diese Logik passt gut zur wissenschaftlichen Sicht auf Klimarisiken: Risiken und Schäden sind kontextabhängig, wirken nicht linear und die Wirksamkeit von Anpassung nimmt ab, je näher Systeme an Grenzen und „Limits to adaptation“ geraten.

Warum es keine „eine“ Schadenkurve gibt – und warum das den Sweet Spot stärkt

Ein Missverständnis ist verbreitet: als gäbe es „die“ Schadenskurve, die sich allgemein auf Unternehmen übertragen lässt.

Tatsächlich ist in der Forschung gut belegt, dass Schadenfunktionen stark sektor-, regions- und kontextspezifisch sind – und dass Ergebnisse stark davon abhängen, wie Exposition, Vulnerabilität, Anpassung und ökonomische Effekte modelliert werden.

Für die Unternehmenspraxis ist das keine schlechte Nachricht, sondern eine handlungsrelevante:

Wenn Schadenkurven individuell sind, dann ist Anpassung nicht pauschal, sondern zielgenau möglich.

Der Sweet Spot ist deshalb nicht universell – aber die Logik, ihn für die eigenen Assets/Prozesse zu bestimmen, ist universell.

Der Adaptation Sweet Spot ist also kein „Standardwert“, sondern ein Analyseauftrag:

Wo wird unsere Schadenkurve steil - und welche Maßnahmen verschieben oder glätten sie?

Ein zentraler Punkt: Anpassung reduziert nicht die Klimaexposition. Sie verändert den Verlauf der Schadenkurve.

Gute Anpassungsmaßnahmen führen dazu, dass bei gleicher Exposition geringere Schäden entstehen. Die Kurve wird flacher, der steile Abschnitt verschiebt sich nach rechts, der Eintritt in den Kollapsbereich wird verzögert.

Genau das macht Anpassung steuerbar: Sie wirkt dort, wo die Kurve steil ist – im Adaptation Sweet Spot.

Die Rolle der Versicherung: Absicherung, nicht Lösung

Versicherung ist Teil des Risikomanagements, aber sie wirkt auf einer anderen Ebene.

Sie federt finanzielle Schäden ab, sie stabilisiert Bilanzen, sie ermöglicht Wiederaufbau. Gleichzeitig deckt sie nie alle Schäden ab: Selbstbehalte, Ausschlüsse, Sublimits, nicht versicherbare Effekte wie Produktivitätsverluste oder Lieferkettenausfälle bleiben bestehen.

Mit zunehmender Klimaexposition wird Versicherung teurer, restriktiver oder in Teilen nicht mehr verfügbar. Versicherbarkeit wird selbst zu einer knappen Ressource.

Anpassung und Versicherung stehen daher nicht im Wettbewerb. Anpassung ist vielmehr eine Voraussetzung dafür, dass Versicherung langfristig verfügbar und bezahlbar bleibt.

Der ökonomische Kern: Wo Opex und Capex im Sweet Spot sinnvoll werden

Dort ist der Bereich, in dem sich Investitionen in Klimaanpassung besonders lohnen:

Hier steigen Schäden schnell an, hier ist die Unsicherheit noch beherrschbar, hier lassen sich vermiedene Schäden plausibel quantifizieren. Anpassung schützt in diesem Bereich nicht nur Assets, sondern auch Eigenkapital, Liquidität und strategische Handlungsfähigkeit. Entscheidend ist dabei, dass der Sweet Spot direkt an die Logik typischer Opex- und Capex-Entscheidungen in Unternehmen anschließt:

Typische Capex-Hebel:

bauliche Maßnahmen mit kurzer Amortisation (Verschattung, Gebäudekühlung, Drainage, Schutz kritischer Technik),

technische Redundanzen für kritische Infrastruktur,

Anpassung von Spezifikationen bei Neu- und Ersatzinvestitionen (Design für geänderte Belastungen).

Typische Opex-Hebel:

Forecasting und Weather Intelligence,

Anpassungen von Schicht- und Arbeitszeiten bei Hitzebelastung,

Wartungs- und Betriebsregime (zum Beispiel Kühlleistung, Notfallprozesse),

organisatorische Puffer in Lieferketten (Bestände, Dual Sourcing, alternative Routen),

klare Trigger/Playbooks für operative Entscheidungen.

Es sind selten „große Würfe“, sondern gezielte Eingriffe an den richtigen Stellen. (Mehr zu innovativen Anpassungsmaßnahmen in meinem monatlichen Blog „ Adaptation10“).

Wie Unternehmen ihren Sweet Spot praktisch bestimmen

Der Sweet Spot liegt nicht im dramatischsten Szenario, sondern dort, wo Kosten, Ausfälle und Schäden sprunghaft zunehmen – und noch wirksam begrenzbar sind.

Praktisch lässt sich der Sweet Spot über wenige, sehr CFO-kompatible Fragen eingrenzen:

Welche Schwellenwerte sind für den Betrieb relevant?

(zum Beispiel ab welcher Temperatur sinkt Output, steigen Fehlerquoten, nehmen Ausfälle zu?) Welche Schäden sind nicht oder nur teilweise versicherbar?

(typisch: Produktivität, Lieferkettenfolgen, Vertragsstrafen, Reputations- und Marktanteilseffekte) Wo sind die nächsten „steilen Abschnitte“ wahrscheinlich?

(Assets/Standorte/Prozesse mit hoher Exposition + geringer Pufferung) Welche Maßnahmen verschieben die Kurve messbar – und zu welchen Kosten?

(Capex vs. Opex, Umsetzungsdauer, Nebenwirkungen, Co-Benefits)

Diese Fragen ersetzen kein detailliertes Modell, aber sie erzeugen genau das, was in Unternehmen fehlt: priorisierbare Entscheidungen.

Aus dem Sweet-Spot-Denken lässt sich eine klare ökonomische Logik ableiten.

Der Return on Resilience Investment (RORI) vergleicht die Kosten von Anpassungsmaßnahmen mit den Schäden, die dadurch vermieden oder reduziert werden - insbesondere den Schäden, die nicht oder nur teilweise versicherbar sind.

Ein besonders hilfreicher Steuerungsindikator ist dabei: der Anteil der Assets oder Prozesse, die aktuell im Adaptation Sweet Spot operieren.

Er zeigt, wo Handlungsbedarf besteht und wo Investitionen den größten Hebel haben.

Extrem- und Worst-Case-Szenarien haben ihren Platz in Stresstests und langfristigen Strategien. Als Ausgangspunkt für konkrete Anpassungsmaßnahmen führen sie jedoch häufig zu Überforderung oder Handlungsblockaden.

Der Adaptation Sweet Spot verschiebt den Fokus: weg von Angstbildern, hin zu einem klar definierten Aktionsraum. Er macht Klimaanpassung nicht kleiner – sondern handhabbar.

Wo Klimaanpassung zu wirken beginnt

Zurück zu dem Unternehmen vom Anfang. Im zweiten Anlauf ändert sich die Fragestellung:

Wo wird unsere Schadenkurve steil?

Wo lohnt sich Anpassung wirklich?

Wo sichern wir Versicherbarkeit und Handlungsfähigkeit?

Die Diskussion wird konkreter. Prioritäten werden sichtbar. Investitionen gezielter.

Klimaanpassung beginnt zu funktionieren. Nicht, weil Risiken verschwinden, sondern weil der Blick auf den Bereich gelenkt wird, in dem Handeln Wirkung entfaltet.

Wo liegt Ihr Adaptation Sweet Spot?





