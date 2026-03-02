Transitionspläne: strategische Bedeutung und Umsetzung

Wie gelingt der Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft? Klimatransitionspläne sind das strategische Herzstück für Unternehmen, um Klimarisiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. Trotz gelockerter EU-Vorgaben bleibt ihre Bedeutung für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz ungebrochen.

Der Klimawandel erfordert tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaft. Unternehmen müssen deshalb ihren Teil dazu beitragen, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 °C zu begrenzen. Ein Klimatransitionsplan, auch Climate Transition Plan (CTP) genannt, ist ein zentrales Instrument für die Reduktion von Treibhausgasemissionen (THG) in Unternehmen. Für Unternehmen sollen sie allerdings nicht mehr verpflichtend sein. Doch wer nicht handelt, gefährdet seine Klimaziele, die Transparenz und Resilienz des Unternehmens.

Was ist ein Climate Transition Plan (CTP)?

Ein CTP ist ein Maßnahmenplan im Unternehmen, um die Treibhausgasemissionen in Richtung Net Zero bis spätestens 2050 zu reduzieren. Er dient als strategisches Planungstool und ist eine wichtige Grundlage von Unternehmen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren. Er beschreibt den schrittweisen Übergang zu klimafreundlicheren Prozessen, Produkten und Dienstleistungen durch operative Maßnahmen wie Energieeffizienz-Verbesserungen, Umstellung auf erneuerbare Energien oder nachhaltige Lieferketten. Im Kern geht es um den Aufbau von Resilienz und Anpassungsfähigkeit zur Zukunftssicherung von Unternehmen.

Die Kombination aus gesetzlichen Anforderungen, abrufbaren Fördermitteln und konkreten Umsetzungstools (zum Beispiel CRREM für die Immobilienbranche) machen Transitionspläne wirtschaftlich darstellbar. Häufig wird der CTP als Synonym für eine Klimastrategie gesehen – allerdings greift diese Gleichsetzung zu kurz, denn ein CTP geht deutlich weiter. Klassische Klimastrategien zahlen meist nur auf das 1,5°-Ziel des Pariser Abkommens ein. Ein CTP verknüpft das Geschäftsmodell mit den Auswirkungen des Klimawandels und ist verbindlicher, tiefgehender und näher an der Unternehmensrealität. Zudem ist er kurzfristig umsetzbar (sofortige Maßnahmen).

Regulatorische Rahmenwerke

Klimatransitionspläne sind nicht nur Teil des Klimaschutzmanagements, sondern auch ein zentraler Baustein wichtiger regulatorischer Rahmenwerke wie dem ISSB-Standard (IFRS S1 und S2), der die Grundlage für Finanzinformationen bildet, und der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Die CSRD hat den CTP erstmals klar definiert. Im European Sustainability Reporting Standard (ESRS) E1 wurde er als „Übergangsplan für den Klimaschutz“ beschrieben, der Einblicke in bisherige, aktuelle und künftige Klimaschutzbemühungen eines Unternehmens gibt. Definiert wurden die CTPs wie folgt:

1. Definition des Ambitionsniveaus

2. Identifizierung der strategischen Klimaexposition

3. Definition der Maßnahmen

4. Sicherstellung der Finanzierung.

Das Europäische Parlament hat am 13. November 2025 allerdings eine starke Abschwächung der EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung beschlossen. Die Schwellenwerte für Berichtspflichten bei CSRD und CSDDD wurden angehoben. Die Folge: Tausende Unternehmen werden von den Auflagen befreit. Zwar sprechen Wirtschaftsvertreter von notwendiger Entbürokratisierung, doch kritisieren Nachhaltigkeitsexperten und -organisationen einen Rückschritt für Europas Klimapolitik. Gleichzeitig soll eine EU-weite Haftung in der Lieferkette durch die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) nicht weiterverfolgt und verpflichtende Klimatransitionspläne abgeschafft werden. Die neue Regelung besagt, dass Unternehmen künftig keinen Plan mehr vorlegen müssen, wie sie ihr Geschäftsmodell mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang bringen wollen. Doch von der Pflicht befreite Unternehmen verlieren nicht nur Transparenz, sondern auch ihre strategische Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb sollten sie in ihren Bemühungen nicht nachlassen.

Warum ein CTP geschäftsrelevant bleibt

Ein Klimatransitionsplan ist auch unabhängig von der CSRD geschäftsrelevant, denn Banken und Investoren erwarten zunehmend belastbare Klimapläne. Auch die Versicherungsbranche erkennt verstärkt die Notwendigkeit von Klimatransitionsplänen. Wer seinen CTP nicht selbst erarbeitet, läuft Gefahr, von der Bank extern bewertet zu werden. Ohne Finanzexpertise bleibt jeder CTP unvollständig. Ein CTP hilft Unternehmen, Risiken zu minimieren, Chancen zu nutzen und die Transformation aktiv zu gestalten – besonders dort, wo hohe Klimarisiken oder starke Dekarbonisierungspotenziale bestehen.

Auch die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) stellt Leitlinien zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen für Klimatransitionspläne bereit, wie sie in den ESRS gefordert werden. Sie unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung von Offenlegungsanforderungen und verknüpfen diese mit anderen relevanten EU-Regularien, wie der CSDDD und der EU-Taxonomie. Der Leitfaden der EFRAG verweist wiederum auf Tools und Standards wie die Science Based Targets initiative (SBTi). Die Zielsetzung von Klimatransitionsplänen sollte sich daran oder an der Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) orientieren. Dies fördert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Klimatransitionspläne und stärkt so deren Glaubwürdigkeit.

Vorteile für Unternehmen:

Verbesserter Zugang zu Finanzierungsmitteln

Minimierung des Risikos von Greenwashing

Klimarisikominderung

Ermöglichung besserer Kreditkonditionen

Erschließung neuer Märkte

Festlegung von konkreten, wissenschaftlich fundierten Reduktionszielen

Reputationseffekte

Aufbau von Resilienz und Anpassungsfähigkeit zur Zukunftssicherung von Unternehmen

Identifizierung klimabezogener Risiken und Chancen

Erhöhung der Transparenz über die eigenen Emissionen

Langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft

Abbildung der individuellen Unternehmensrealität.

Kernelemente und Umsetzung von Transitionsplänen

Ein CTP besteht aus mehreren Kernelementen: Er umfasst wissenschaftliche Klimaziele (zumindest bis 2030, optional 2050), identifizierte Dekarbonisierungshebel mit konkreten Maßnahmen und Einsparpotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette, THG-Emissionen, Strategie, Klimarisikoexposition, Investitions- und Finanzierungsstrategien der Dekarbonisierungsmaßnahmen, Einbettung in Unternehmensstrategie und Finanzplanung und Einbindung relevanter Stakeholder, Mechanismen zur Erfolgskontrolle und regelmäßigen Anpassung bei Bedarf. Alle Elemente sind miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig, was eine integrierte Planung erfordert.

Ein tragfähiger CTP entsteht nur bereichsübergreifend – von Strategie und Produktion über Einkauf und Produktentwicklung bis hin zur Nachhaltigkeit. Die Finanzabteilung bewertet Klimarisiken finanziell, steuert die Transformation über Investitions- und Cashflow-Planungen und stellt sicher, dass Maßnahmen mit der Unternehmensplanung verzahnt sind. Zudem braucht es klare Verantwortlichkeiten und Anreizsysteme, die auch das Vertrauen der Stakeholder stärken. Eine transparente Berichterstattung und Stakeholder-Engagement fördern Vertrauen bei Regulierern und Investoren. Um Klimatransitionspläne nachhaltig zu implementieren, sollte zunächst der Status quo erfasst werden. Dazu gehören Herausforderungen wie Datenverfügbarkeit, Messung der THG-Emissionen und Kapazitäten. Dann sollte eine solide Grundlage geschaffen werden (Prüfung der Datenqualität und Vollständigkeit). Es folgt die Festlegung eines klaren Zeitrahmens (kurz-, mittel- und langfristig).

Worauf Unternehmen achten sollten:

Transparente Berichterstattung (angepasst die jeweiligen Stakeholder, da nicht alle mit der CSRD-Berichterstattung vertraut sind)

Berücksichtigung relevanter Emissionsbereiche (Scope 1, 2, 3)

Klimaziele müssen wissenschaftlich fundiert sein und im Einklang mit dem globalen 1,5-°C-Ziel stehen

Zielgruppengerechte Kommunikation und Fokus auf klare Zielsetzungen

Einhaltung regulatorischer Konformität mit Vorgaben wie der CSRD und der CSDDD

Marktbeobachtung

Zielgruppengerechte und verständliche Kommunikation (Ziele und konkrete KPIs zur Messung des Fortschritts)

Sichtbarmachung des Unternehmensengagements (zum Beispiel Teilnahme an Initiativen wie der SBTi).

Allerdings benötigt nicht jedes Unternehmen einen CTP. Doch für jene, deren Geschäftsmodell durch besonders kritische Bereiche mit hohen Emissionen und gleichzeitig hohen Klimarisiken („Hot Zone“) gefährdet ist oder die das große Potenzial zur Dekarbonisierung haben, ist er relevant. Denn sie sind verstärkt transitorischen Risiken (zum Beispiel steigende CO₂-Preise, strengere Regularien oder Energiepreissteigerungen) und physische Risiken (zum Beispiel Produktionsausfälle durch Extremwetter, Schäden an Standorten oder Lieferkettenprobleme) ausgesetzt. Besonders anfällig für Klimarisiken sind beispielsweise die komplexen Lieferketten der Automobilhersteller. Gleichzeitig ist hier ein enormes Dekarbonisierungspotenzial vorhanden (Einkauf, E-Mobilität etc.). Zu den Chancen gehören etwa durch Energie- und Ressourceneffizienz, die Energiewende, neue Produkte und Dienstleistungen, Widerstandsfähigkeit und Zugang zu Kapital.

Fazit und Ausblick

Klimatransitionspläne bleiben zentrale Steuerungsinstrumente auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Sie sollten nicht als regulatorische Pflichtübung verstanden, sondern als strategische Fahrpläne zur Dekarbonisierung genutzt werden. Dazu braucht es die Integration in einen breiteren Nachhaltigkeitskontext. Nur dann lassen sich Klimaziele mit konkreten Reduktionsmaßnahmen, Finanzierungsstrategien und Governance-Strukturen nachhaltig verbinden. Derzeit ist die Integration in Strategie und Governance häufig noch unzureichend. Wirksame Transitionspläne benötigen eine organisatorische Verankerung vor allem im Nachhaltigkeitsmanagement: klare Verantwortlichkeiten, regelmäßige Überprüfungsmechanismen sowie Anreizsysteme, die variable Vergütungsteile an konkrete Klimaziele koppeln.





Weiterführende Informationen:

Transitionspläne. Strategische Bedeutung, Steuerungspotenziale und praxisnahe Umsetzung eines unternehmerischen Klimamanagements. Diskussionspapier. UN Global Compact Netzwerk Deutschland e.V. Oktober 2025.