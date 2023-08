Moderne grüne Wohntürme in Metropolen bieten nicht nur höchsten Wohnkomfort. Sie versprechen auch den Luxus eines gesünderen Klimas über dem Smog der Städte. Ein Prototyp ist der "Bosco Verticale" im italienischen Mailand, sein deutsches Pendant der Eden-Tower in Frankfurt am Main.

Wie wird die Stadt grüner? In Zeiten von versiegelten Flächen stellt sich die Immobilienwirtschaft immer häufiger die Frage, wie die städtische Umgebung mit Grünflächen zu bereichert werden kann, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch zur Luftreinigung, Schallabsorption und Verbesserung des Mikroklimas beitragen. Den Projekten in Mailand und Frankfurt ist genau diese Kombination gelungen.

Eden Tower in Frankfurt am Main

Statt üppig bepflanzter Balkone kleiden innovative Fassadenelemente das neueste High Vertical der Main-Metropole in ein atmendes Grün. Am soeben fertiggestellten 98 Meter beziehungsweise 28 Stockwerke hohen "Eden-Tower" in Frankfurt am Main sprießen aus rund 20 Prozent der Fassadenfläche von rund insgesamt 10.500 Quadratmetern rund 185.000 Pflanzen 15 verschiedener Arten. Bei den vertikalen Beeten handelt es sich um Paneele, die bereits vorbegrünt angeliefert und montiert wurden. Leitungen für eine automatische Bewässerung sind integriert. So werden alle Pflanzen mit den erforderlichen Nährstoffen versorgt.

Das System ist beim Eden-Tower erstmalig in dieser Größe und Höhe eingesetzt worden, was spezielle Entwicklungen in Bezug auf Brandschutz, Windlasten und Wartung erforderte. Die Pflanzen sorgen für einen kühlenden Effekt und nehmen CO2 und Feinstaub auf. Nach Angaben des Entwicklers absorbiert die grüne Fassade pro Quadratmeter durchschnittlich 2,3 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Es gibt eine Dachterrasse und einen begrünten Innenhof.

Bild: Immobel/Roman Gerike Die Fassade des Eden Towers zieren etwa 185.000 Pflanzen 15 verschiedener Arten

Der Eden-Tower steht am Eingang des Frankfurter Europa-Viertels, dem letzten großen innerstädtischen Entwicklungsgebiet der Main-Metropole zwischen Messe Frankfurt und Hauptbahnhof. Im November 2022 wurde der Neubau mit dem FIABCI Prix d’Excellence Bronze Award Germany in der Kategorie Wohnen ausgezeichnet.

"Das innovative Konzept der Fassadenbegrünung war eine große Herausforderung. Aufgrund der Höhe des Gebäudes mussten wir verschiedene Probleme lösen, wie die Sicherheit in Bezug auf Nichtbrennbarkeit, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlasten sowie die Nachhaltigkeit und Autarkie der Anlagen das ganze Jahr über", so Rudi op’t Roodt, Chief Technical Officer beim Projektentwickler Immobel. Wohnkomfort auf höchstem Niveau, der atemberaubende Blick durch raumhohe Verglasungen auf Mainhattan und eine U-Bahn-Station direkt vor der Haustür sind eingepreist. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung von 50 Quadratmetern im 26. Obergeschoss kostet 778.000 Euro.

Objektdaten Eden Tower:

Höhe: 98 Meter

Geschosse: 28

Wohneinheiten: 263

Bruttofläche: 19.622 Quadratmeter

Baujahr: 2019

Bauherr: Immobel

Architekten: JAHN/Magnus Kaminiarz/ Tilman, Lange Braun & Schockermann/Jaspers Eyers Architects

Baukosten: 33 Millionen Euro

Bosco Verticale in Mailand

Schon immer hat italienische Architektur die Architektur der Welt beeinflusst. Das Vorbild für grüne Hochhäuser finden wir ebenfalls jenseits der Alpen – in der Metropole Mailand. Seit 2014 sind die Zwillingstürme der "Vertical World" das optische Highlight im Stadtviertel Porta Nuova. Die Balkone der 112 und 80 Meter hohen Gebäude sind mit 900 Bäumen, 4.500 Büschen und kleineren Gewächsen bepflanzt. Dies entspricht einer Waldfläche von rund 7.000 Quadratmetern und bietet Lebensraum für Vögel und Insekten.

Das Grün reinigt die Stadtluft, bindet CO2, produziert frischen Sauerstoff und hat eine isolierende Wirkung. Zudem speichert es Regenwasser. Wenn es verdunstet, wird die Umgebung gekühlt. Die Bäume mit einer Höhe von bis zu neun Metern wurden speziell für diesen Einsatz gezüchtet und ihr Verhalten bei extremen Höhenwinden in einem Windkanal getestet. 20 Laub- und Nadelbaumarten lassen, je nach Jahreszeit, die Türme in verschiedenen Farben erscheinen. Bei Dunkelheit beleuchten LED-Ministrahler an den Innenseiten der Balkonkästen den vertikalen Wald mit Lichtpunkten und heben die Profile der Bäume und Sträucher hervor.

Bild: Adobestock "Bosco Verticale", zu Deutsch "vertikaler Wald", – der Name der Zwillingstürme im Mailänder Zentrum

Von den Türmen blickt man auf die zehn Hektar große Biblioteca degli Alberi Milano. Dies ist der bisher einzige öffentliche Park Italiens, der privat verwaltet wird. Die Porta Nuova ist eines der ambitioniertesten Stadtentwicklungsprojekte in Europa. Es vereint die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur. Die Piazza del Duomo ist zweieinhalb Kilometer entfernt.

Am 8.10.2019 wurde der Bosco Verticale in die Liste der 50 berühmtesten Hochhäuser der Welt der letzten 50 Jahre aufgenommen. Erstellt wird das Ranking vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat, das die grünen Zwillingstürme schon im Jahr 2015 zum "schönsten Wolkenkratzer der Welt" gekürt hatte. "Die Auszeichnung würdigt die Idee, dass die lebendige Natur ein wesentlicher Bestandteil unserer Städte werden kann", so der Architekt Stefano Baeri.

Objektdaten Bosco Verticale:

Höhe: 80 / 112 Meter

Geschosse: 18 / 26

Wohneinheiten: 40 / 73

Bruttofläche: 31.500 Quadratmeter

Baujahr: 2014

Bauherr: Manfredi Catell / COIMA Real Estate

Architekt: Boeri Studio

Baukosten: 85 Millionen Euro

Vertical World – seit mehr als 5.000 Jahren bauen die Menschen Gebäude in die Höhe. In der Serie "Vertical World – Himmelsstürmer" stellen wir international herausragende Vertreter der Gattung und ihr jeweils deutsches Pendant vor. Den Beginn machen grüne Wohntürme inmitten von Metropolen.

