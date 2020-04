In die Bekämpfung der Corona-Pandemie fließt viel Geld. Auch Firmen brauchen Finanzspritzen vom Staat, um die Krise zu bewältigen. Damit der Klimaschutz dabei nicht ins Hintertreffen gerät, setzt sich eine Allianz, darunter Immobilienunternehmen, für klimafeste Corona-Konjunkturprogramme ein.

In die Bekämpfung der Corona-Pandemie fließt viel Geld. Auch Firmen brauchen Finanzspritzen vom Staat, um die Krise zu bewältigen. Damit der Klimaschutz dabei nicht ins Hintertreffen gerät, setzt sich eine Allianz, darunter Immobilienunternehmen, für klimafeste Corona-Konjunkturprogramme ein.

Hintergrund für die Aktion war der Auftakt des zweitägigen Petersberger Klimadialogs, zu dem Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für Montag und Dienstag ( 27. und 28. April) eingeladen hatte: 68 Unternehmen haben sich dabei im Vorfeld des internationalen Spitzentreffens, das in diesem Jahr in Form einer Videokonferenz stattfindet, zusammengetan und fordern gemeinsam von der Politik, die Konjunktur- und Investitionsprogramme "systematisch klimafreundlich auszurichten" – trotz Coronakrise.

Unter den Befürwortern sind auch der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen, die Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte / Wohnstatt, der Fondsinitiator Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie die Immobiliendienstleister Ista und LR Facility Services. "In einer Krisensituation wie dieser ist Zusammenarbeit wichtiger denn je", erklärte Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn. Das Bekenntnis sei, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und die Erreichung der klimapolitischen Ziele konsequent zu verfolgen.

"Dabei ist der Gebäudebestand ein maßgeblicher Hebel. Hier bedarf es umfassender Investitionen, die jedoch eine langfristige Planungs- und Investitionssicherheit voraussetzen." Michael Zahn, Vorstandschef der Deutsche Wohnen SE

Beim zentralen Klimaschutz-Vorhaben der EU-Kommission für dieses Jahr – der Prüfung und Verschärfung des Klimaziels für 2030 – will man im Zeitplan bleiben. Andere Vorhaben der Europäischen Union könnten sich verzögern. Die Grünen fürchten, dass der sogenannte "Green Deal" in der "Mottenkiste" landen könnte – einzelne EU-Länder stellen sich bereits quer. In der FDP und der CDU wurden zudem die bereits beschlossenen Maßnahmen wie die Einführung des CO2-Preises auf Heizöl und Erdgas im kommenden Jahr angezweifelt.

Appell: Krisenfest und klimaverträglich aus der Corona-Pandemie

Thema beim Klimadialog ist unter anderem, "wie die Weltgemeinschaft krisenfester und klimaverträglicher aus der akuten Corona-Pandemie herausgehen kann", kündigte das Bundesumweltministerium an. Mittel- und längerfristige Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie dürften jedoch nicht den "Bemühungen des unternehmerischen Klimaschutzes entgegenlaufen", mahnt die Allianz. Die geplanten Hilfspakete für die Wirtschaft müssten mehr bewirken als nur konjunkturelle Impulse, "nämlich eine resiliente Wirtschaft und Gesellschaft, die Klimaneutralität durch eine hohe Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit erreicht", heißt es in dem Papier der Unternehmen.

"Es wäre schlimm, wenn der Klimaschutz über den Kampf gegen das Virus zurückgestellt würde." Gerhard Adrian, Präsident des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Die Forderungen im Überblick:

Die Bundesregierung wird aufgerufen, wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Bewältigung der Corona- und der Klimakrise eng zu verzahnen sowie Konjunktur- und Investitionsprogramme klimafreundlich auszurichten.

Die Regierung soll bei ihrer Klimapolitik auf dem Erreichten aufbauen, damit bereits getätigte Investitionen und Projekte nicht gefährdet werden und die Planungssicherheit erhalten bleibt.

Das Ziel, Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen, erfordert, dass die Wirtschaft mit nachhaltigen Technologien und Produkte wettbewerbsfähig bleibt. Das geht nur durch die konsequente Ausgestaltung eines ambitionierten und konstruktiven Green Deals.

Deutschland müsse sich außerdem dafür einzusetzen, dass alle Staaten spätestens bis zur nächsten Weltklimakonferenz ambitionierte Klimaziele in Übereinstimmung mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens vorlegen, damit es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen auf Kosten europäischer Unternehmen kommt.

Umfrage: Coronakrise verdrängt Klimaschutz

Die Coronakrise bereitet laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL derzeit mehr Bürgern Sorgen als der Klimaschutz. 60 Prozent der Befragten stellt die Pandemie als das größte Problem dar, gefolgt von den negativen Folgen auf die deutsche Wirtschaft (44 Prozent). Umwelt- und Klimaschutz büßten an Bedeutung ein: Im Sommer 2019 nannten das noch 37 Prozent als das drängendste Problem, heute sind es nur noch zehn Prozent.

Der Chef der Vereinten Nationen sieht das anders: "Wir müssen entschlossen handeln, um unsere Planeten sowohl vor dem Coronavirus als auch vor der existenziellen Bedrohung des Klima-Zusammenbruchs zu schützen", forderte Antonio Guterres kürzlich. Auch er wird per Videoschalte beim Petersberger Klimadialog der Bundesregierung darüber sprechen, wie sich die Milliarden und Billionen Euro, die nun der Wirtschaft helfen sollen, auch für den Klimaschutz eingesetzt werden können.





Das könnte Sie auch interessieren:

Bundesrat macht den Weg frei für das Klimaschutzgesetz

"Green Deal" für den Gebäudesektor: eine gewaltige Aufgabe

Die Ölheizung muss raus: Was wird gefördert? Ein Überblick

CO2-Ausstoß in Wohnhäusern minimieren – so kann es klappen

dpa