Der Gebäudebestand ist der größte Hebel zum Erreichen der Klimaziele. Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und Energiekrise ist es wichtig, Baumaterialien zu recyceln und das Potenzial "alter" Gebäude zu nutzen. Dafür setzt sich der neue Verband für Bauen im Bestand (BiB) ein.

Die Gründungsmitglieder des Verbands für Bauen im Bestand (BiB) e.V. wollen Kompetenzen bündeln und setzen sich für ein gemeinsames, umfassendes und lebenszyklusbasiertes Verständnis bei diesem Thema ein. Sie wollen Marktstandards gewährleisten, die notwendig und sinnvoll sind, um die Klimaziele zu erreichen, die sich Deutschland im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie gesetzt hat.

Immobilienbranche: Runder Tisch für neue Marktstandards

Im ersten Schritt will der Verband die Branchenteilnehmer an einen Tisch bringen – um gemeinsam neue Markstandards zu entwickeln. "Die DIN 276 zum Beispiel ist eine typische Norm die seinerzeit für den Neubau entwickelt wurde. Die ist aktuell für den Bestand nicht gut adaptierbar", kündigte die erste Vorsitzende des BiB, Sarah Dungs, Geschäftsführerin der Greyfield Group, an. Nicht nur die Baubranche soll zum Austausch animiert werden, auch Handwerksbetriebe, Immobilienunternehmen und Finanzierer – von der Planung, über die Ausführung bis zur Finanzierung. Auch der enge Austausch mit der Politik ein wichtiges Ziel für den Verbands.

BiB-Mission: Wissenstransfer und Aufklärungsarbeit

Ein besonderes Anliegen des Verbands ist die Aufklärungsarbeit in der Branche, dass der Immobilienbestand – im wahrsten Sinne des Wortes – eine zweite Chance verdient. Mit seiner Expertise im Baubereich bietet der BiB Wissenstransfer an und will für eine gezielte Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sorgen. "Wir wollen das Wissen der Branche bündeln und eine Plattform bilden", so Dungs.

"Wir wollen nicht in der Theorie diskutieren, sondern Lösungen für die Praxis entwickeln. Denn wir müssen jetzt für den Bestand handeln", erklärt Dungs die Vision. Die BiB will neue Maßstäbe der Verbandsarbeit setzen. Statt reine Diskussionsrunden seien ganz neue Formate, wie zum Beispiel Hackathons, geplant. Auch die Aus- und Weiterbildungsangebote sollen praxisorientiert gestaltet werden: Herausforderungen aus der Baupraxis werden lösungsorientiert diskutiert, um daraus dann Handlungsempfehlungen für die Branche zu entwickeln.

Bild: Verband Bauen im Bestand e.V. Das Vorstandsteam: Nicola Halder-Haß, Sarah Dungs, Diana Anastasija Radke und Annabelle von Reutern (von links)

Bestand: entscheidend für die Klimaziele

"Die Herausforderungen sind vielfältig und wir tragen mit unserem Handeln die Verantwortung für uns und die Zukunft. Wir müssen die Transformation hin zum Bestandsumbau akzeptieren und vorantreiben, um gemeinsam die Zukunft wertschöpfend gestalten zu können", fordert Dungs von der Immobilienbranche.

Auch für die Stadtentwicklung habe der Bestand eine entscheidende Bedeutung: "Die Identität einer Stadt entsteht über Jahrhunderte. Wenn wir weitermachen wie bisher, verlieren wir den Geist unserer Städte", ergänzt Diana Anastasija Radke, zweite Vorsitzende und Managing Partner bei KVL Bauconsult. "Der Bestand ist der große Hebel – und Neubau ist Luxus. So sollten wir auch damit umgehen, sparsam."

Mit einer öffentlichen CO2-Buchführung und der Veröffentlichung der CO2-Bilanz hat sich der Verein der Transparenz verpflichtet und will Vorbild bei der Nachhaltigkeitsdarstellung – auch im Verbandswesen – sein.

Die BiB-Gründungsmitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):

Georg Bremer, Prokurist, KVL Bauconsult GmbH

Sarah Dungs, erste Vorsitzende, Geschäftsführerin, Greyfield Group

Nicola Halder-Haß, Vorständin und Geschäftsführende Gesellschafterin, Bricks&Beyon GmbH

Karen Klessinger, Creative Director, Head of Destination Development, Dan Pearlman Markenarchitektur GmbH

Dietrich Mehrhoff, Geschäftsführer, Landplus GmbH

Diana Anastasija Radke, zweite Vorsitzende, Managing Partner, KVL Bauconsult GmbH

Martina Rozok, Geschäftsführende Gesellschafterin, Rozok GmbH

Timm Sassen, CEO & Gründer, Greyfield Group

Benjamin Slosharek, Sustainability Expert, KVL Bauconsult GmbH

Annabelle von Reutern, Vorständin, Head of Business Development, Concular GmbH

Matthias Werner, Managing Partner, KVL Bauconsult München GmbH

Dorothee Wetzler-Stöbe, Geschäftsführerin, Stöbe Agentur für Kommunikation GmbH





Das könnte Sie auch interessieren:

EU-Parlament schärft Regeln für Sanierung von Gebäuden

Aufstockung: Tausende neue Wohnungen auf Gebäuden möglich

Energetische Sanierungen: CO2-Kostenaufteilung ist ein Anreiz