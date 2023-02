BMAS-Themenforen: Klimawandel und Arbeitswelt

Arbeitswelten 2050: Ökologische Regionalisierung bringt Paradigmenwechsel

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft statt Globalisierung: Die Angst vor dem Klimawandel bringt ein radikales Umdenken in Wirtschaft und Gesellschaft mit sich, so die Annahme im Zukunftsszenario "Ökologische Regionalisierung" des BMBF-Zukunftskreises. Wie würde in diesem Szenario die Arbeitswelt aussehen? Weiter