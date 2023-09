Sicherheitsunterweisungen wirksam und unterhaltsam präsentieren

Planungshilfe ADDIE: Zielgerichtet Unterweisungen planen

Besonders wer didaktisches oder methodisches Know How in der Ausbildung nicht so intensiv gelernt hat, ist in der Planung von wirksamen Unterweisungen oft überfordert. Da es dennoch im Verantwortungsbereich von SiFas liegt, qualitativ hochwertige Unterweisungen durchzuführen, ist die Planungshilfe ADDIE ein nützliches Instrument.