Mit Einfacher Sprache zur erfolgreichen Sicherheitsunterweisung
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Almut Meyer zu Schwabedissen, Expertin für Sprache und Diversitätsmanagement, im Gespräch mit der Haufe-Arbeitsschutzredaktion.
Einfache Sprache und Leichte Sprache
Wie unterscheidet sich Einfache Sprache von Leichter Sprache oder Fachsprache, insbesondere im beruflichen Kontext (nach DIN 8581-1)?
Einfache Sprache übersetzt Fachsprache ins Allgemeinverständliche. Fachtexte verwenden oft spezifisches Vokabular und verschachtelte Formulierungen. Beispiele dafür sind Verwaltungsdokumente oder juristische Dokumente. Sie sind oft schwer zu verstehen, wenn man nicht selbst über Fachkenntnisse verfügt. Einfach Sprache wird zusätzlich auch dazu benutzt, ungeübten Leserinnen und Lesern ein gutes Textverständnis zu ermöglichen. Die Zielgruppe für Einfache Sprache ist somit die Mitte der Bevölkerung. Im Gegensatz dazu verwendet man den Begriff „Leichte Sprache“ normalerweise für Texte, die für Menschen mit kognitiven Einschränkungen geschrieben sind. Dabei wird sowohl die inhaltliche Komplexität als auch der Satzbau und die Wortwahl stark vereinfacht.
Grundregeln der Einfachen Sprache
Was ist besonders wichtig beim Erstellen von Texten in Einfacher Sprache?
Besonders wichtig ist es, die Zielgruppe der jeweiligen Texte gut zu kennen. Dabei sollte man auf die spezifischen Bedürfnisse und Umstände dieser Zielgruppe sowie auf den Kontext achten, in dem Sprache aufgenommen wird.
Grundregeln der Einfachen Sprache sind:
- Übersichtlichkeit: Der Text ist klar gegliedert und leicht nachvollziehbar.
- Struktur: Sätze sind kürzer als in der Alltagssprache (bis zu 15 Wörter).
- Direkte Formulierungen: Fachbegriffe werden genutzt, aber zusätzlich erklärt.
- Einfache Worte: Wörter und Ausdrücke sind so einfach wie möglich gewählt.
- Aktive Sprache: Passive Strukturen werden vermieden.
Worin liegt der Mehrwert in Einfacher Sprache bei Themen, die den Arbeitsschutz betreffen?
Arbeitsschutzunterweisungen sind aufgrund juristischer Vorgaben und fachspezifischen Vokabulars oft kompliziert formuliert und detailreich. Viele Menschen haben Schwierigkeiten diese Texte gut zu verstehen - mit der Folge, dass sicherheitsrelevante Informationen nicht aufgenommen werden können. Einfache Sprache macht es strukturell einfacher, die kompletten Inhalte zu verstehen. Damit steigt die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Anwendungsmöglichkeiten
Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es im Bereich Arbeitsschutz und welche Erfolgserlebnisse haben Sie dabei beobachtet?
Die Anwendungsbereiche Einfacher Sprache am Arbeitsplatz sind sehr vielfältig. In Unterweisungen kann mit Einfacher Sprache gearbeitet werden: sowohl schriftlich als auch bei der Präsentation oder praktischen Anwendung kann die Verwendung Einfacher Sprache zu einem besseren Verständnis führen. Auch bei Informationen zur Verwendung von Maschinen und Materialien am Arbeitsplatz können Hinweise in Einfacher Sprache verfasst sein und es damit leichter machen, eine gefährliche Situation zu verhindern.
Für mich ist es besonders bemerkenswert, dass auch viele Führungskräfte und hoch ausgebildete Fachkräfte Unterweisungstexte in Einfacher Sprache bevorzugen.
