Notfallorganisation: Fluchtwege und Notausgänge nach ASR A2.3

Gemäß ASR A2.3 gilt: Für das sichere Verlassen von Gebäuden im Gefahrfall müssen Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege ständig freigehalten werden. Sie müssen wie auch Türen im Verlauf von Fluchtwegen gekennzeichnet sein. Zudem kann es erforderlich sein, einen Flucht- und Rettungsplan zu erstellen.

Die ASR A2.3 „Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ gilt für jede Arbeitsstätte in Gebäuden und vergleichbaren Einrichtungen, zu denen Beschäftigte bei ihrer Arbeit Zugang haben.

ASR A2.3: Sicheres Verlassen der Arbeitsstätte im Notfall

Die ASR A2.3 konkretisiert die Anforderungen der ArbStättV an das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen sowie Notausgängen, für das Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen und das Üben entsprechend dieser Pläne. Bei Gefahr muss das sichere Verlassen der Arbeitsstätte gewährleistet werden, nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für betriebsfremde Personen wie Kunden oder Besucher.

Die ASR A2.3 gilt dagegen nicht für Gebäudebereiche, in denen sich Beschäftigte nur für Instandhaltungsarbeiten aufhalten, wie z.B. Kontroll- und Wartungsgänge, die nur gelegentlich durchgeführt werden.

Daneben gelten die Forderungen des Bauordnungsrechts des jeweiligen Bundeslandes.

Eine Neufassung der ASR A2.3 ist für 2022 geplant, zusammen mit der ASR A1.8 „Verkehrswege“. Elemente der ASR A3.4/7 „Sicherheitsbeleuchtung“, die dann aufgehoben wird, sollen integriert werden.

Definitionen Fluchtweg, Rettungsweg, Verkehrsweg, notwendige Flure, Notausgang

Die Bauordnung schreibt für Arbeitsstätten und andere Gebäude, in denen sich viele Personen aufhalten, das Anlegen von Flucht- und Rettungswegen vor. Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge gehören zur Arbeitsstätte (§ 2 ArbStättV).

Verkehrswege sind alle „für den Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr bestimmten Bereiche auf dem Gelände eines Betriebes oder auf Baustellen,“ also u.a. Flure, Gänge einschließlich Laufstege und Fahrsteige, Bühnen und Galerien, Treppen, ortsfeste Steigleitern und Laderampen (ASR A1.8).

Fluchtwege sind definiert als „Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die der Flucht aus einem möglichen Gefährdungsbereich und … der Rettung von Personen dienen. Fluchtwege führen ins Freie oder in einen gesicherten Bereich.“ Fluchtwege sind auch die im Bauordnungsrecht definierten Rettungswege, sofern sie selbstständig begangen werden können.

Rettungswege dienen Rettungskräften, um zu den in Not befindlichen Personen vorzudringen und von diesen unmittelbare Gefahr abzuwenden. Bestandteile von Rettungswegen können z.B. auch Notleitern oder Rettungsgeräte der Feuerwehr sein.

Notwendige Flure bilden den „Verbindungsweg zwischen Nutzungs- oder Aufenthaltsräumen und einem sicheren Evakuierungsort oder ins Freie.“ Sie sind gemäß Bauordnungsrecht immer dann erforderlich, wenn der Weg aus einem Raum nicht direkt ins Freie oder in ein Treppenhaus geführt werden kann. Sie müssen von anderen Räumen feuerwiderstandsfähig und raumabschließend getrennt und gegen das Eindringen von Feuer und Rauch geschützt sein, d.h. Türen in notwendigen Fluren müssen deshalb immer geschlossen gehalten werden. Notwendige Flure werden durch notwendige Treppen ergänzt.

Ein Notausgang ist ein „Ausgang im Verlauf eines Fluchtweges, der direkt ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führt,“ also Türen, Fenster, u.ä.

Ein Notausstieg ist dagegen im „Verlauf eines zweiten Fluchtweges ein zur Flucht aus einem Raum oder einem Gebäude geeigneter Ausstieg“. Er muss mind. 90 cm breit und 1,20 m hoch sein.

Wie viele Fluchtwege sind erforderlich?

Den ersten Fluchtweg bilden die für die Flucht erforderlichen Verkehrswege und Türen, notwendige Flure und Treppenräume für notwendige Treppen sowie Notausgänge.

Ob ein zweiter Fluchtweg erforderlich ist, ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der – bei dem jeweiligen Aufenthaltsort bzw. Arbeitsplatz vorliegenden – spezifischen Verhältnisse, z.B. erhöhte Brandgefahr oder Anzahl der Personen, die auf den Fluchtweg angewiesen sind. Ein zweiter Fluchtweg kann z.B. erforderlich sein bei Produktions- oder Lagerräumen mit einer Fläche von mehr als 200 m², bei Geschossen mit einer Grundfläche von mehr als 1.600 m² oder aufgrund anderer spezifischer Vorschriften. Der zweite Fluchtweg führt durch einen zweiten Notausgang, der als Notausstieg ausgebildet sein kann.

Hinweis: Der erste und zweite Fluchtweg können an derselben Tür beginnen, entscheidend ist, dass diese zu unterschiedlichen Notausgängen bzw. Notausstiegen führen.

Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können und sie müssen wie auch Türen im Verlauf von Fluchtwegen entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ gekennzeichnet sein.

Weitere Regelungen zu Rettungsweg und notwendigen Fluren legen die Bauordnungen der Länder fest.

Wie breit müssen Flucht- und Rettungswege sein, was gilt bezüglich Fluchtweglänge?

Die Breite von Fluchtwegen hängt davon ab, wie viele Personen sie im Gefahrenfall benutzen müssen: Sie müssen für bis zu 5 Personen grundsätzlich mind. 0,875 m breit sein, bei einer Anzahl von bis zu 400 Personen sind 2,40 m erforderlich. Fluchtwege müssen grundsätzlich mind. 2 m hoch sein. Und sie müssen möglichst kurz sein, in Abhängigkeit von Brand- und Explosionsgefahr sind festgelegte Längen für explosivstoffgefährdete Räume: bis zu 10 m, für übrige Räume: max. bis zu 35 m (ASR A2.3). Das Bauordnungsrecht der Länder kann ggf. davon abweichende längere Weglängen zulassen.

Wann muss ein Flucht- und Rettungsplan erstellt werden?

Flucht- und Rettungspläne können z.B. erforderlich sein:

bei unübersichtlicher Fluchtwegführung, z.B. über Zwischengeschosse, durch größere Räume, gewinkelte oder von den normalen Verkehrswegen abweichende Wegführung,

bei einem hohen Anteil an ortsunkundigen Personen, z.B. Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr wie Krankenhaus, Hotel, Kaufhaus, o.ä.,

in Bereichen mit einer erhöhten Gefährdung, wenn sich aus benachbarten Arbeitsstätten Gefährdungsmöglichkeiten ergeben, z.B. durch explosions- bzw. brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung,

auf Baustellen für Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder unübersichtlich ist.

Der Arbeitgeber muss den Flucht- und Rettungsplan erstellen, dieser muss aktuell, übersichtlich, gut lesbar und farblich unter Verwendung von Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen gestaltet sein (s. ASR A1.3). Flucht- und Rettungspläne müssen an geeigneter Stelle ausgehängt werden, z.B. im Eingangsbereich, an Treppenaufgängen oder vor Aufzügen. Beschäftigte müssen regelmäßig über Flucht und Rettungspläne informiert werden, dies sollte mind. jährlich im Rahmen der Unterweisung und / oder einer Begehung erfolgen.

Was darf im Fluchtweg stehen?

Grundsätzlich müssen Fluchtwege ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. V.a. dürfen dort keine brennbaren Stoffe gelagert werden wie Papiervorräte oder Kartonagen.

Praxishinweis: Darf der Drucker im Flur stehen?

Grundsätzlich sollten auch Drucker und Kopierer nicht in Fluren aufgestellt werden, die als Fluchtwege dienen. Ist dies aus Platzmangel dennoch erforderlich, dann muss das Gerät so aufgestellt werden, dass ungehindertes Passieren möglich ist und kein Kopierpapier in der Nähe gelagert wird.

In der Gefährdungsbeurteilung sollte das Schutzziel der ausreichend langen Nutzbarkeit des Fluchtwegs im Brandfall durch Minimierung von Brandlasten und Brandentstehungsgefahren berücksichtigt werden. Daraus ist abzuleiten, dass notwendige Flure von Brandlasten weitgehend freizuhalten sind.

Untersuchungen der BauA haben ergeben, dass sich durch derartige „längere Einengungen“ auf Fluchtwegen die Passagezeiten verlängern. Die sichere Lösung ist deshalb, Drucker und Kopierer möglichst in separaten Räumen zu betreiben, da die Geräte heiß werden und die Gefahr besteht, dass sie anfangen zu schwelen. Und wegen der Freisetzung von Tonerstaub empfiehlt sich die Aufstellung in einem gesonderten Raum, der nicht als Arbeits- oder Pausenraum dient.