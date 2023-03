Qualitätskriterien betriebliche Gesundheitsförderung

Bild: Pixabay Gesundheitsförderliche Maßnahmen tragen Wertschätzung und Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei

Durch die Corona-Pandemie hat das Betriebliche Gesundheitsmanagement zeitweise an Priorität verloren, wodurch deutlich weniger Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung stattgefunden haben. Der Bedarf an Angeboten und das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung und der Belegschaft sind hingegen gestiegen. Doch was ist bei der Wahl der Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb zu beachten?